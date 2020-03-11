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    Новини

    У Києві горіла приватна садиба

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    У Києві горіла приватна садиба

    Вогнем знищено покрівлю будинку

    У вівторок, 10 березня, сталася пожежа на вул. Грабовського у Голосіївському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:42.

    На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла на території приватної садиби в 1-поверховому будинку розміром 5 х 7 м. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС

    О 17:33 рятувальники локалізували пожежу, а о 17:44 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 10 кв. м перекриття та покрівлі, пошкоджено особисті речі, електроприлади, закопчено стіни та стелю будинку.

    До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Жертв та постраждалих немає.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень столичні вогнеборці ліквідували 66 пожеж та 7 аварій. На пожежах врятовано 2 особи, ще 2 особи травмовано.

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