У Києві горіла приватна садиба



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Вогнем знищено покрівлю будинку

У вівторок, 10 березня, сталася пожежа на вул. Грабовського у Голосіївському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:42.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла на території приватної садиби в 1-поверховому будинку розміром 5 х 7 м. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС

О 17:33 рятувальники локалізували пожежу, а о 17:44 – ліквідували.

Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 10 кв. м перекриття та покрівлі, пошкоджено особисті речі, електроприлади, закопчено стіни та стелю будинку.

До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, за минулий тиждень столичні вогнеборці ліквідували 66 пожеж та 7 аварій. На пожежах врятовано 2 особи, ще 2 особи травмовано.