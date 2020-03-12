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    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)

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    Займання виникло у 2-поверховій нежитловій будівлі - На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
    Займання виникло у 2-поверховій нежитловій будівлі
    Фото: ДСНС

    Згоріла будівля на території приватної ділянки

    У середу, 11 березня, сталася пожежа на вул. Труханівській на Трухановому острові, що у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на території приватної ділянки в 2-поверховій допоміжній нежитловій будівлі, розміром 8 х 5 м.

    Бійці за годину ліквідували пожежу. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Внаслідок пожежі вогнем будівля знищена повністю.

    На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

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    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
    На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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