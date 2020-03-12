На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)
Згоріла будівля на території приватної ділянки
У середу, 11 березня, сталася пожежа на вул. Труханівській на Трухановому острові, що у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві.
До місця виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на території приватної ділянки в 2-поверховій допоміжній нежитловій будівлі, розміром 8 х 5 м.
Бійці за годину ліквідували пожежу. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.
Внаслідок пожежі вогнем будівля знищена повністю.
На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.
Жертв та постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.