На Трухановому острові сталася серйозна пожежа (фото)



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Займання виникло у 2-поверховій нежитловій будівлі Фото: ДСНС

Згоріла будівля на території приватної ділянки

У середу, 11 березня, сталася пожежа на вул. Труханівській на Трухановому острові, що у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на території приватної ділянки в 2-поверховій допоміжній нежитловій будівлі, розміром 8 х 5 м.

Бійці за годину ліквідували пожежу. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок пожежі вогнем будівля знищена повністю.

На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.