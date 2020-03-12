У Києві підпалили авто голови Державної екологічної інспекції



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У Києві підпалили авто голови Державної екологічної інспекції Фото: Єгор Фірсов

Фірсов пов’язав підпал авто зі своєю діяльністю на посаді керівника Держекоінспекції

У ніч на четвер, 12 березня, невідомі підпалили автомобіль в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова.

Про це написав чиновник на своїй сторінці в Facebook.

«Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню автомобіль вже не підлягає», — повідомив Фірсов.

Він припустив, що таким чином хтось «оцінив роботу його команди на чолі екоінспекції».

«Реальні штрафи для забруднювачів, антикорупційні чистки не подобаються багатьом. Ось і відповідь … Чи означає це, що ми злякаємося і зупинимося? Зрозуміло, ні. Навпаки, ми на вірному шляху і тільки посилимо роботу», — додав Фірсов.

До слова, поліцейські затримали чоловіка за підозрою у підпалі автомобіля вулиці Пирогівський шлях у Голосіївському районі Києва.

Зловмисник хотів помститися потерпілому за «неправильне» паркування.