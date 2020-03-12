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    У Києві підпалили авто голови Державної екологічної інспекції

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    У Києві підпалили авто голови Державної екологічної інспекції - У Києві підпалили авто голови Державної екологічної інспекції
    У Києві підпалили авто голови Державної екологічної інспекції
    Фото: Єгор Фірсов

    Фірсов пов’язав підпал авто зі своєю діяльністю на посаді керівника Держекоінспекції

    У ніч на четвер, 12 березня, невідомі підпалили автомобіль в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова.

    Про це написав чиновник на своїй сторінці в Facebook.

    «Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню автомобіль вже не підлягає», — повідомив Фірсов.

    Він припустив, що таким чином хтось «оцінив роботу його команди на чолі екоінспекції».

    «Реальні штрафи для забруднювачів, антикорупційні чистки не подобаються багатьом. Ось і відповідь … Чи означає це, що ми злякаємося і зупинимося? Зрозуміло, ні. Навпаки, ми на вірному шляху і тільки посилимо роботу», — додав Фірсов.

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    У Києві підпалили авто голови Державної екологічної інспекції
    У Києві підпалили авто голови Державної екологічної інспекції
    У Києві підпалили авто голови Державної екологічної інспекції
    У Києві підпалили авто голови Державної екологічної інспекції
    Фото: Єгор Фірсов

    До слова, поліцейські затримали чоловіка за підозрою у підпалі автомобіля вулиці Пирогівський шлях у Голосіївському районі Києва.

    Зловмисник хотів помститися потерпілому за «неправильне» паркування.

    пожежа Київ чиновник автомобіль Єгор Фірсов
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