У Києві підпалили авто голови Державної екологічної інспекції
Фірсов пов’язав підпал авто зі своєю діяльністю на посаді керівника ДержекоінспекціїУ ніч на четвер, 12 березня, невідомі підпалили автомобіль в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова.
Про це написав чиновник на своїй сторінці в Facebook.
«Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню автомобіль вже не підлягає», — повідомив Фірсов.
Він припустив, що таким чином хтось «оцінив роботу його команди на чолі екоінспекції».
«Реальні штрафи для забруднювачів, антикорупційні чистки не подобаються багатьом. Ось і відповідь … Чи означає це, що ми злякаємося і зупинимося? Зрозуміло, ні. Навпаки, ми на вірному шляху і тільки посилимо роботу», — додав Фірсов.
До слова, поліцейські затримали чоловіка за підозрою у підпалі автомобіля вулиці Пирогівський шлях у Голосіївському районі Києва.
Зловмисник хотів помститися потерпілому за «неправильне» паркування.