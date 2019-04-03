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    У Львові вщент згорів пасажирський автобус

    • Розсилка
    У Львові вщент згорів пасажирський автобус
    Скріншот з відео: youtube.com /lv.dsns.gov.ua

    Вогонь знищив автобус повністю та пошкодив розташований поряд причіп

    У Львові на автостоянці згорів пасажирський автобус. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

    «О 3:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Львові на вулиці Пасічна, 127. Пожежа виникла в автобусі Neoplan-516», - повідомили рятувальники.

    Пожежу локалізували о 4:17 та ліквідували о 4:20.

    «Вогнем знищено автобус, пошкоджено поряд розташований причіп»,- додали у ДСНС.

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    До ліквідації пожежі залучили 18 рятувальників та чотири одиниці спецтехніки.

    Причина виникнення займання встановлюється.

    Постраждалих на пожежі немає.

    Як повідомлялось, під час пожежі на автостоянці в Кропивницького згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

    Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами. Постраждали троє людей — двоє рятувальників і один водій газовоза. Їх госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості.

     

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