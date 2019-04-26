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    Новини

    Рятувальники визволили водія з понівеченої вантажівки на Окружній

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    Рятувальники визволили водія з понівеченої вантажівки на Окружній

    Ноги водія автомобіля було затиснуто між панеллю приладів

    У п’ятницю, 26 квітня, вранці на вул. Академіка Заболотного у Києві трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля MAN. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про ДТП надійшла до рятувальників о 05:05.

    На місце пригоди прибули рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    Внаслідок ДТП ноги водія автомобіля було затиснуто між панеллю приладів. За допомогою аварійно-рятувального інструменту бійці визволили чоловіка з понівеченого авто та передали працівникам медичної служби. 

    Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

    Нагадаємо, 25 квітня на Південному мосту в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів: Mercedes Sprinter на великій швидкості влетів у Lanos, що їав попереду.

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