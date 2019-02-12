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    Сади панд, гігантський дракон: на киян чекає дивовижний Фестиваль китайських ліхтарів (фото)

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    Під час монтажу інсталяцій використано близько 15 тисяч лампочок і більше 2 кілометрів шовку - Сади панд, гігантський дракон: на киян чекає дивовижний Фестиваль китайських ліхтарів (фото)
    Під час монтажу інсталяцій використано близько 15 тисяч лампочок і більше 2 кілометрів шовку

    Підготовка до фестивалю тривала весь минулий рік

    В Україну прибув всесвітньо відомий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. 14 лютого, в День закоханих, компанія Grand Event відкриє двері киянам і гостям столиці.

    Сади панд, рожеві фламінго, містичний китайський дракон - на Співочому полі на гостей чекають близько 30 різних інсталяцій, над якими працювала спеціально запрошена команда фахівців з Китаю.

    Під час монтажу використали близько 15 тисяч лампочок і більше 2 кілометрів шовку. А сама установка, за словами організаторів, зайняла майже два тижні.

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    Сади панд, гігантський дракон: на киян чекає дивовижний Фестиваль китайських ліхтарів (фото)
    Сади панд, гігантський дракон: на киян чекає дивовижний Фестиваль китайських ліхтарів (фото)
    Сади панд, гігантський дракон: на киян чекає дивовижний Фестиваль китайських ліхтарів (фото)

    «Підготовка до фестивалю тривала весь минулий рік. Спочатку були тривалі переговори з нашими китайськими колегами, а після укладення договору - перевезення комплектуючих і установка. Зате тепер ми можемо з радістю поділитися цією красою з відвідувачами нашого парку. Дуже радий, що вдалося реалізувати нашу ідею в життя!» - розповів керівник компанії Grand Event Денис Погорілко.

    За його словами, інсталяції - це далеко не все, що чекає на відвідувачів виставки. У програмі буде виступ театру вогню і світла, неонове шоу, виступи акробатів, аніматори в тематичних костюмах і ще багато чого цікавого.

    Відкриття: 14 лютого о 17:00

    Адреса: вул. Лаврська, 33.

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