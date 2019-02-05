У кінотеатрі «Київ» пройде фестиваль американських стрічок



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Кадр із фільму «Чорний кланівець» Фото: aiffua.com

У фестивалі ігрова і документальна програми

21-28 лютого у столичному кінотеатрі «Київ» пройде 9-й фестиваль американського кіно «Незалежність». На ньому покажуть нові стрічки, презентовані на світових кінофестивалях.

В ігровій програмі – шість фільмів:

комедійна драма «Чорний кланівець» Спайка Лі;

Спайка Лі; «Чи зможете ви мені пробачити?» про авторку мемуарів, яка вдалася до шахрайства. Стрічка вже отримала понад 35 кінонагород і змагається за «Оскар»;

про авторку мемуарів, яка вдалася до шахрайства. Стрічка вже отримала понад 35 кінонагород і змагається за «Оскар»; «Середина 90-х» про 13-річного хлопчика на межі зриву;

про 13-річного хлопчика на межі зриву; «Якби вулиця Біл могла говорити» від Баррі Дженкінса, який зняв кінохіт 2016 року «Місячне сяйво». Його новий фільм вже має три номінації на «Оскар»;

від Баррі Дженкінса, який зняв кінохіт 2016 року «Місячне сяйво». Його новий фільм вже має три номінації на «Оскар»; «Восьмий клас» – дебют гумориста Бо Бернема.

– дебют гумориста Бо Бернема. «Гарний хлопчик» про боротьбу з наркозалежністю, з Тімоті Шаламе в головній ролі.

У документальній програмі фестивалю – фільми «Врівноваження терезів» про жінок у юриспруденції та «Тендітні плечі, переосмислення Барбі» – дослідження 60 років жіночої історії крізь призму ляльки. Режисерки цих двох стрічок презентують їх українським глядачам особисто.

Також у підбірці документального кіно – «Служила, як дівчина» про жінок-військових; «Некрологи» про будні автора некрологів у The New York Times; «Світ під твоїми ногами» про жителя Нью-Йорка, який звільнився з роботи, аби пройтися кожною вулицею міста; «Округ Гейл вранці та ввечері» про сільську місцевість в Алабамі очима двох афроамериканців; «Стенд-ап» про виступи нью-йоркських гумористів; «Винайти завтра» про підлітків-винахідників.

Документальну стрічку «Баскія: Вибух реальності» про перші художні кроки відомого художника Жана-Мішеля Баскії презентує арт-критикиня Катя Тейлор.

Також гості фестивалю зможуть побачити короткометражні фільми, створені українськими кінематографістами – учасниками лабораторії з кіновиробництва для молодих митців IndieLab.

Програму доповнять лекції з історії американського кіно від кінокритика Андрія Алферова 23 та 24 лютого.

Квитки на покази ігрової програми та фільм «Баскія» коштують 120 гривень, на документальне кіно – 20 гривень. Вхід на лекції вільний.

Ознайомитися з програмою, розкладом показів та купити квитки можна за посиланням.

Нагадаємо, 4 січня 2019 року закінчився термін договору оренди цілісного майнового комплексу кінотеатру «Київ», який останні 20 років орендувало ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр Київ». Столична влада проведе новий конкурс з передачі будівлі кінотеатру «Київ» в оренду. Стартова ціна оренди становитиме 700 тис. гривень на місяць, а сам конкурс проведуть у найближчі півтора місяця.

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Джерело: Хмарочос