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    Новини

    СБУ блокувала у Києві діяльність міжнародного наркокартелю (фото)

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    <span lang="UK">Правоохоронці вилучили у помешканнях зловмисників 65 кілограмів канабісу, 15 кілограмів насіння коноплі та психотропні речовини</span> - СБУ блокувала у Києві діяльність міжнародного наркокартелю (фото)
    Правоохоронці вилучили у помешканнях зловмисників 65 кілограмів канабісу, 15 кілограмів насіння коноплі та психотропні речовини
    Фото: СБУ

    Наразі одинадцятьом зловмисникам оголошено про підозру

    Співробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність організованого міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Про це повідомив прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що група, до складу якої входили громадяни України та мешканці однієї з країн Близького Сходу, виготовляла наркотики. «Виробництво» зловмисники налагодили за місцями свого проживання. Готовий «товар» учасники угруповання збували на території столиці, а також Київської, Черкаської та Кіровоградської областей.

    За інформацією спецслужби, гроші, одержані від реалізації наркотиків, зловмисники спрямовували на забезпечення протиправної діяльності представників однієї з терористичних організацій Близького Сходу.

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    Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили у помешканнях зловмисників 65 кілограмів канабісу, 15 кілограмів насіння коноплі та психотропні речовини, які направлено на експертизу. Також виявлено незареєстровану вогнепальну зброю, банківські картки, на які здійснювались розрахунки за збут наркотиків, гроші, отримані від незаконної діяльності, та інші речові докази, що підтверджують протиправні дії.

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    СБУ блокувала у Києві діяльність міжнародного наркокартелю (фото)
    СБУ блокувала у Києві діяльність міжнародного наркокартелю (фото)
    СБУ блокувала у Києві діяльність міжнародного наркокартелю (фото)
    СБУ блокувала у Києві діяльність міжнародного наркокартелю (фото)
    СБУ блокувала у Києві діяльність міжнародного наркокартелю (фото)
    СБУ блокувала у Києві діяльність міжнародного наркокартелю (фото)

    Наразі одинадцятьом зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи. 

    Заходи з викриття зловмисників проводились спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУ НП у Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.

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