  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Чернігівщині інспектора СІЗО засуджено за збут наркотиків

    • Розсилка
    На Чернігівщині інспектора СІЗО засуджено за збут наркотиків
    Фото: ssu.gov.ua

    Оперативники СБ України затримали ділка у липні 2018 року під час чергової спроби занесення на територію виправної установи «передачі» з метадоном, амфетаміном, опієм ацетильованим та канабісом

    За матеріалами Служби безпеки України засуджено інспектора слідчого ізолятора Чернігова за збут наркотиків засудженим. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Читайте також

    Правоохоронці встановили, що інспектор відділу режиму і охорони СІЗО систематично збував наркотики та психотропні речовини ув’язненим. Гроші за «товар» зловмисник отримував від родичів наркозалежних затриманих готівкою та на банківську картку.

    Оперативники СБУ затримали ділка у липні 2018 року під час чергової спроби занесення на територію виправної установи «передачі» з метадоном, амфетаміном, опієм ацетильованим та канабісом.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Деснянський районний суд Чернігова визнав зловмисника винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Вирок набув законної сили.

    Читайте також
    СБУ суд гроші СІЗО наркотики вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ