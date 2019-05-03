На Чернігівщині інспектора СІЗО засуджено за збут наркотиків



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Фото: ssu.gov.ua

Оперативники СБ України затримали ділка у липні 2018 року під час чергової спроби занесення на територію виправної установи «передачі» з метадоном, амфетаміном, опієм ацетильованим та канабісом

За матеріалами Служби безпеки України засуджено інспектора слідчого ізолятора Чернігова за збут наркотиків засудженим. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що інспектор відділу режиму і охорони СІЗО систематично збував наркотики та психотропні речовини ув’язненим. Гроші за «товар» зловмисник отримував від родичів наркозалежних затриманих готівкою та на банківську картку.

Оперативники СБУ затримали ділка у липні 2018 року під час чергової спроби занесення на територію виправної установи «передачі» з метадоном, амфетаміном, опієм ацетильованим та канабісом.

Фото: ssu.gov.ua

Деснянський районний суд Чернігова визнав зловмисника винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок набув законної сили.