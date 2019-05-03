Ізмаїльські правоохоронці знищили вилучені наркотики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Боротьба з незаконним обігом наркотиків триває

За рішенням суду по 38 кримінальних та адміністративних провадженнях минулого та поточного років поліцейські утилізували понад 11 кілограмів наркотичних засобів та 270 кущів наркомістких рослин.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Спеціально створеною комісією заборонене зілля було спалене на прилеглій до відділу поліції території.

«Підставою для знищення вилучених речових доказів стали постанови суду. Всі фігуранти за вказаними справами були притягнуті до відповідальності»,- прокоментувала начальник слідчого відділу Ізмаїльського ВП Наталія Старцева.