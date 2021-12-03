СБУ викрила фейковий «сервісний центр МВС»

Ділки виготовляли техпаспорти для викрадених авто та водійські права для тих, кого їх позбавили

Співробітники СБУ припинили незаконну діяльність громадян, які налагодили механізм виготовлення та збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Підпільний сервісний центр працював кілька років. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Фейкові техпаспорти виробляли, в основному, на викрадені або нерозмитнені автомобілі імпортного виробництва. При цьому за посвідченнями водія зверталися ті, хто був тимчасово позбавлений водійських прав. Зокрема, за водіння авто в нетверезому стані або стані наркотичного сп'яніння. «Клієнтів» шукали через особисті контакти у кримінальних колах», - йдеться у повідомленні.

Вартість підробок становила 800 доларів. Послугами «сервісного центру МВС» скористалися кілька сотень людей.

Схему організували троє мешканців Києва. «Липові» документи вони виготовляли вдома.

Зловмисники використали особисті зв'язки в сервісних центрах МВС та отримували інформацію про зареєстровані транспортні засоби, їх ідентифікуючі ознаки та реальні власники. Це дозволяло їм робити фейкові техпаспорти на автомобілі "з історією" або на не розмитнені транспортні засоби.

«Що стосується підроблених посвідчень водіїв, то зловмисники в базі даних знаходили законослухняного водія, який мав схожі з порушником дані, і друкували права водія вже з новим фото. Таким чином, порушник міг безперешкодно пересуватися, незважаючи на заборону водіння», – додали у службі.

У ході обшуків було вилучено два кольорових карт-принтери для двостороннього друку на пластикових картках Datacard SP55, які використовувалися для виготовлення підробок; комп'ютери та мобільні телефони; готові до збуту підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів; стрічки із голограмами; чорнова бухгалтерія.

Фігурантам повідомлено про підозру і вирішується питання щодо обрання ним запобіжного заходу.

Наапередодні СБУ викрила дві масштабні схеми підробок сovid-документів.



