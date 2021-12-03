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    ФСБ оголосила «українськими шпигунами» 23-річного продавця кави та родину із села на Тернопільщині

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    Олександр Цилик під час &laquo;зізнання&raquo;&nbsp; - ФСБ оголосила «українськими шпигунами» 23-річного продавця кави та родину із села на Тернопільщині
    Олександр Цилик під час «зізнання» 
    фото: ФСБ РФ

    Журналісти знайшли «українських агентів», про яких напередодні заявила російська спецслужба

    Російська спецслужба напередодні заявила, що зловила двох українських «шпигунів» та одного «терориста». ФСБ навіть назвала імена «агентів». Протягом доби журналісти з'ясували, що це – 23-річний торговець кави з Києва та родина із села Перепільники Тернопільської області, пише «Медуза».

    За даними російських спецслужб, один українець нібито планував підірвати в Росії дві бомби.

    Натомість інших двох звинувачували у шпигунстві за стратегічними об'єктами.

    Видання зв'язалося з рідними затриманих і виявило, що агентами СБУ та української військової розвідки в Росії оголошено 23-річного торговця кавою та цілу родину із села Перепельники – син, батько та мати, яка працює вчителькою у школі.

    Цилик, відучившись на спеціаліста з банківської справи, почав працювати не за фахом, а в кав'ярнях та барах (наприклад, у «Фан-барі «Банка» у Києві).

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    Допис, поширений Алекс Цилык (@alexts123_2911)

    Як розповіла мати Олександра Цилика, якого звинувачують у тероризмі, у жовтні хлопець вирушив до Росії. Вона розповіла, що його поїздка пов'язана з чаєм та кавою – він на цьому заробляв, їздив на фестивалі, читав, добре знається на зернах.

    На оперативній зйомці ФСБ хлопець розповідає, що справжньою метою його поїздки була не закупівля кави, а «організація теракту». За завданням ГУР Міноборони він нібито мав підірвати на території Росії дві саморобні бомби.

    Після зникнення Цилика оголосили в розшук в Україні. Але перші відомості про нього надійшли лише за місяць, у листопаді. Мати хлопця телефонувала до посольства, ті робили запит до Росії, там відповіли, що сина затримано. Водночас ФСБ не доповіли про це консулу, хоча мали.

    Двоє інших затриманих, твердять у ФСБ, агенти СБУ. Зіновій та Ігор Ковалі – батько та син – нібито приїхали до Росії, щоб «сфотографувати автомобільні мости, залізничні мости, теплоелектростанцію».

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    ФСБ оголосила «українськими шпигунами» 23-річного продавця кави та родину із села на Тернопільщині
    ФСБ оголосила «українськими шпигунами» 23-річного продавця кави та родину із села на Тернопільщині

    Судячи з «відео зізнання» чоловіків, у сім'ї всі троє – агенти, навіть мати, яка, судячи зі сторінки в «Однокласниках», як мінімум до 2017 року викладала у сільській школі – молодшим та середнім класам.

    Вже за тиждень після «вербування» Службою безпеки Ковалі поїхали до Росії і виявилися затриманими. В автомобілі «шпигунів» співробітники ФСБ «знайшли» зброю: на опублікованих оперативних кадрах можна нарахувати вісім пістолетів, безліч обойм та карабін.

    Нагадаємо, 2 грудня ФСБ заявила про затримання трьох «українських шпигунів». Спецслужба РФ назвала імена затриманих. «Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р.н., дав зізнання, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р.н., начальника сектора – співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України», – повідомляють у ФСБ.

    Цього ж дня СБУ спростувала фейк ФСБ про затримання «українських шпигунів».

    До слова, нещодавно президент Зеленський ввів у дію санкції проти російських шпигунів.

    Натомість обвинувачений у справі катівні «Ізоляція» виїхав з України

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    Теги: розвідка СБУ ФСБ пропаганда шпигун
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    ФСБ оголосила «українськими шпигунами» 23-річного продавця кави та родину із села на Тернопільщині