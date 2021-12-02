СБУ спростувала фейк ФСБ про затримання «українських шпигунів»

«Подібні заяви варто розглядати виключно через призму гібридної війни»

Служба безпеки України називає фейком інформацію ФСБ про затримання трьох «агентів українських спецслужб». Про це журналістам розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль», – зазначив він.

У СБУ наголосили, що одне з головних завдань – протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України. І лише за дев’ять місяців цього року було викрито близько 50 таких агентів, двох із них – «на гарячому», під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів.

Зокрема, у листопаді СБУ здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи нашої країни.

«Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ РФ і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками», – пояснили в пресцентрі спецслужби.

Раніше ФСБ заявила про затримання трьох «українських шпигунів». Росіяни повідомили, що нібито затримали двох агентів СБУ та ще одного агента військової розвідки, які нібито «збирали інформацію та готували теракт».