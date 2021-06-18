СБУ викрила незаконний стрілецький полігон у колишньому дитячому таборі в Києві

Під час обшуків виявлено боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС

В організації незаконного полігону підозрюються члени «Муніципальної варти»

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи осіб, які облаштували незаконний стрілецький полігон на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі Києва.

Досудовим слідством встановлено, що до організації полігону причетні члени Громадського формування з охорони громадського порядку «Муніципальна варта». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Тренування зі стрільби проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї.

Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС.

У ході обшуків у помешканнях фігурантів виявлено та вилучено:

гранатомет РПГ-22,

400 г тротилу,

2 корпуси гранат РГД-5,

напівавтоматичний пістолет KRISS виробництва США калібру 9*21 мм,

майже сотню набоїв різного калібру,

значну кількість мисливської нарізної зброї.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії, проводяться експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно із Солом'янським Управлінням поліції в Києві та за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури.