СБУ ліквідувала під Слов'янськом схрон бойовиків Гіркіна

У 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України

У Донецькій області під Слов'янськом знайшли схрон, в якому була зброя бойовиків терориста Ігоря Гіркіна («Стрєлков»). Склад знаходився в покинутому приміщенні. Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби безпеки України.

Повідомляється, що арсенал був створений для бойовиків незаконного збройного формування терориста Гіркіна. Його заклала група російських найманців для подальших диверсій. Зі схованки вилучили:

23 гранати Ф-1 і РГД - 5 з запалами;

11 реактивних протитанкових гранат РПГ;

більше 4 тисяч патронів калібру 5,45.

Відкрито кримінальну справу, проводяться слідчі дії для встановлення всіх причетних до облаштування схрону та незаконного обігу зброї.

Тим часом, на Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни.