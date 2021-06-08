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    Російський снайпер облаштував схрон на Донеччині. СБУ показала знахідку

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    Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу - Російський снайпер облаштував схрон на Донеччині. СБУ показала знахідку
    Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу
    Фото: СБУ

    Арсенал зброї силовики викопали на дачі у Покровському районі

    Служба безпеки України на Донеччині виявила прихований арсенал військових засобів ураження. Він належав снайперу незаконного збройного формування терористичної організації «Донецька народна республіка». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що учасник НЗФ з 2015 року перебуває у так званому батальйоні «Восток». Раніше він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ, а нині як снайпер бере участь у бойових діях проти української армії.

    У межах документування протиправної діяльності слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, яку раніше відвідував злочинець.

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    Російський снайпер облаштував схрон на Донеччині. СБУ показала знахідку
    Російський снайпер облаштував схрон на Донеччині. СБУ показала знахідку
    Російський снайпер облаштував схрон на Донеччині. СБУ показала знахідку

    Правоохоронці виявили закопану схованку із засобами ураження і вилучили:

    • автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами;
    • 1 гранатометний постріл РПГ-18;
    • 1 гранатометний постріл ВОГ 17 мм «Хаттабка»;
    • 2 тротилові шашки загальною вагою 600 г;
    • 5 димових шашок;
    • 2 гранати РГД-5 із запалами до них,
    • понад 2,5 тис. набоїв різного калібру,
    • 23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм,
    • 3 електродетонатори типу ЕДП-р.

    Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу.

    Теги: обшук бойовики на Донбасі СБУ ДНР зброя Донеччина снайпер злочинець
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    Російський снайпер облаштував схрон на Донеччині. СБУ показала знахідку