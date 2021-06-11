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    Під Києвом озброєний чоловік у масці погрожував охоронцю підприємства (фото)

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    Поліція затримала зловмисника неподалік місця скоєння злочину - Під Києвом озброєний чоловік у масці погрожував охоронцю підприємства (фото)
    Поліція затримала зловмисника неподалік місця скоєння злочину
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці вилучили у злочинця зброю, набої, рацію

    10 червня близько 12 години 40-річний чоловік вчинив хуліганські дії із застосуванням зброї відносно 66-річного охоронця одного з підприємств міста Васильків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події прибули співробітники відділу поліції №1 (м. Васильків) Обухівського районного управління поліції.

    Поліцейські встановили, що охоронець перебував на робочому місці та контролював пропуск автотранспорту, який вивантажує сміття на сміттєзвалище. Перебуваючи поблизу шлагбауму, до робітника підбіг невідомий чоловік в чорній балаклаві з овальним вирізом на очах та, перебуваючи на відстані менше метра, направив пістолет. Зловмисник погрожував охоронцю та залякував, що розбереться з ним. Крім цього, в іншій руці порушник тримав палицю-подовжувач з кріпленням на кінці, в якому знаходився мобільний телефон, направлений камерою в бік потерпілого.

    Зловмисника було затримано неподалік місця скоєння правопорушення у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Донецької області, який наразі мешкає у Василькові.

    У затриманого поліцейські вилучили предмет, ззовні схожий на пістолет Макарова, набої калібру 9 мм, рацію, балаклаву та інші речові докази.

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    Під Києвом озброєний чоловік у масці погрожував охоронцю підприємства (фото)
    Під Києвом озброєний чоловік у масці погрожував охоронцю підприємства (фото)
    Під Києвом озброєний чоловік у масці погрожував охоронцю підприємства (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

    Нагадаємо, раніше очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на сміттєзвалищі в Обухівському районі Київщини чоловік влаштував стрілянину з бойового пістолета.

    Теги: Національна поліція України кримінал зброя Київщина напад
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    Під Києвом озброєний чоловік у масці погрожував охоронцю підприємства (фото)