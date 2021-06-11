Під Києвом озброєний чоловік у масці погрожував охоронцю підприємства (фото)

Правоохоронці вилучили у злочинця зброю, набої, рацію

10 червня близько 12 години 40-річний чоловік вчинив хуліганські дії із застосуванням зброї відносно 66-річного охоронця одного з підприємств міста Васильків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули співробітники відділу поліції №1 (м. Васильків) Обухівського районного управління поліції.

Поліцейські встановили, що охоронець перебував на робочому місці та контролював пропуск автотранспорту, який вивантажує сміття на сміттєзвалище. Перебуваючи поблизу шлагбауму, до робітника підбіг невідомий чоловік в чорній балаклаві з овальним вирізом на очах та, перебуваючи на відстані менше метра, направив пістолет. Зловмисник погрожував охоронцю та залякував, що розбереться з ним. Крім цього, в іншій руці порушник тримав палицю-подовжувач з кріпленням на кінці, в якому знаходився мобільний телефон, направлений камерою в бік потерпілого.

Зловмисника було затримано неподалік місця скоєння правопорушення у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Донецької області, який наразі мешкає у Василькові.

У затриманого поліцейські вилучили предмет, ззовні схожий на пістолет Макарова, набої калібру 9 мм, рацію, балаклаву та інші речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на сміттєзвалищі в Обухівському районі Київщини чоловік влаштував стрілянину з бойового пістолета.