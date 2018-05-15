СБУ вилучить з офісу «РИА Новости Украина» комп'ютерну техніку і бухгалтерію
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У співробітників російського ЗМІ під час обшуку вилучили телефони
Співробітники Служби безпеки України під час обшуку в офісі «РИА Новости Украина» в Києві будуть вилучати комп'ютерну техніку та бухгалтерію. Про це повідомили «Главкому» джерела в СБУ.
Співрозмовники агентства зазначили, що обшук проходить спокійно. «Двері самі відкрили. Ніякої інтриги», - повідомили в СБУ.
У співробітників російського ЗМІ під час обшуку вилучили телефони, потім їх повернуть власникам. У СБУ зазначають, що все в рамках закону.
Також у Службі безпеки повідомили, що сьогодні відбудеться прес-конференція, на якій буде оприлюднено всі деталі цієї справи.
Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України.
У СБУ повідомили, що затримано журналіста «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського. У нього вдома співробітники СБУ провели обшуки.
Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська додала, що обшуки проводять в в офісі «РИА Новости Украина». За її словами, СБУ оприлюднить обґрунтовану доказову базу після завершення слідчих дій.
Наразі відбуваються слідчі дії.