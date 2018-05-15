  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    СБУ вилучить з офісу «РИА Новости Украина» комп'ютерну техніку і бухгалтерію

    • Розсилка

    У співробітників російського ЗМІ під час обшуку вилучили телефони

    Співробітники Служби безпеки України під час обшуку в офісі «РИА Новости Украина» в Києві будуть вилучати комп'ютерну техніку та бухгалтерію. Про це повідомили «Главкому» джерела в СБУ.

    Співрозмовники агентства зазначили, що обшук проходить спокійно. «Двері самі відкрили. Ніякої інтриги», - повідомили в СБУ.

    У співробітників російського ЗМІ під час обшуку вилучили телефони, потім їх повернуть власникам. У СБУ зазначають, що все в рамках закону.

    Також у Службі безпеки повідомили, що сьогодні відбудеться прес-конференція, на якій буде оприлюднено всі деталі цієї справи.

    Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України.

    У СБУ повідомили, що затримано журналіста «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського. У нього вдома співробітники СБУ провели обшуки.

    Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська додала, що обшуки проводять в в офісі «РИА Новости Украина». За її словами, СБУ оприлюднить обґрунтовану доказову базу після завершення слідчих дій.

    Наразі відбуваються слідчі дії. 

    Читайте також
    обшук ЗМІ СБУ Київ пропаганда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ