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    СБУ затримала у Києві журналіста «РИА Новости» Вишинського

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    Кирило Вишинський
    Кирило Вишинський

    В київському офісі «РИА Новости Україна» проходить обшук

    Служба безпеки України розкрила діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Затриманий журналіст «РИА Новости Украина» Кирил Вишинський

    «Співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України. Наразі відбуваються слідчі дії», – повідомили в СБУ.

    У СБУ повідомили, що мова йде про журналіста «РИА-Новости Украина» Кирила Вишинського. У нього вдома співробітники СБУ провели обшуки.

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    У пана Вишинського на сторінці у Facebook зазначено, що він працює у виданні «РИА-Новости Украина», раніше працював на телеканалі ICTV.

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