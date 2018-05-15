СБУ затримала у Києві журналіста «РИА Новости» Вишинського

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Кирило Вишинський

В київському офісі «РИА Новости Україна» проходить обшук

Служба безпеки України розкрила діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Затриманий журналіст «РИА Новости Украина» Кирил Вишинський

«Співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України. Наразі відбуваються слідчі дії», – повідомили в СБУ.

У СБУ повідомили, що мова йде про журналіста «РИА-Новости Украина» Кирила Вишинського. У нього вдома співробітники СБУ провели обшуки.

У пана Вишинського на сторінці у Facebook зазначено, що він працює у виданні «РИА-Новости Украина», раніше працював на телеканалі ICTV.