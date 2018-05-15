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    В офісі «РИА Новости Украина» у Києві тривають обшуки

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    Кирило Вишинський,&nbsp;<span lang="UK">журналіста &laquo;РИА Новости Украина&raquo;&nbsp;</span>
    Фото: Facebook
    Кирило Вишинський, журналіста «РИА Новости Украина» 

    Затримано керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського

    Сьогодні, 15 квітня, співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в офісі «РИА Новости Украина» у Києві. Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

    «…Підтверджую, обшуки дійсно проводяться в офісі РІА Новини України, затримано його керівника. Ми маємо обґрунтовану доказову базу, яку ми оприлюднимо по завершенні слідчих дій», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами, це відбудеться за кілька годин.

    Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України.

    У СБУ повідомили, що затримано журналіста «РИА-Новости Украина» Кирила Вишинського. У нього вдома співробітники СБУ провели обшуки.

    Наразі відбуваються слідчі дії. 

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