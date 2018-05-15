В офісі «РИА Новости Украина» у Києві тривають обшуки

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Фото: Facebook Кирило Вишинський, журналіста «РИА Новости Украина»

Затримано керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського

Сьогодні, 15 квітня, співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в офісі «РИА Новости Украина» у Києві. Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

«…Підтверджую, обшуки дійсно проводяться в офісі РІА Новини України, затримано його керівника. Ми маємо обґрунтовану доказову базу, яку ми оприлюднимо по завершенні слідчих дій», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, це відбудеться за кілька годин.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України.

У СБУ повідомили, що затримано журналіста «РИА-Новости Украина» Кирила Вишинського. У нього вдома співробітники СБУ провели обшуки.

Наразі відбуваються слідчі дії.