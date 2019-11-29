СБУ затримала в Києві іноземця на «шахрайстві з чорним доларом» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

27-річний іноземний студент одного з харківських вишів планував привласнити гроші українців Фото: СБУ

Іноземний фальшивомонетник намагався ошукати двох українських аграріїв на $100 тисяч

Служба безпеки України затримала у Києві громадянина однієї з країн Центральної Африки, який намагався заволодіти грошима представників вітчизняного аграрного бізнесу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«27-річний іноземний студент одного з харківських вишів планував привласнити гроші українців через використання схеми, більш відомої як «шахрайство з чорним доларом». Через мережу Інтернет він пропонував послугу з виготовлення підроблених грошей, використовуючи нібито новітні хімічні суміші та технології «виробництва». Для цього клієнти мали перерахувати іноземцю власні кошти у розмірі відповідно до замовлення», - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували факт спроби привласнення фігурантом справи 100 тисяч американських доларів українських аграріїв.

Зі справжніх купюр, отриманих від бізнесменів, фальшивомонетник обіцяв їм виготовити вдвічі більшу суму.

Правоохоронці затримали іноземця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному зі столичних готелів під час одержання грошей.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Викриття зловмисника проводилось спільно зі слідчими Національної поліції у Києві під процесуальним керівництвом Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України.