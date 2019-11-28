Вражаючі пригоди «друга Зеленського». Аферист призначав на високі посади і збирав гроші на будинок Разумкову

Затримання у Києві афериста співробітниками СБУ фото пресслужба СБУ

Махінатор встиг працевлаштувати заступника директора Інституту виноградарства за $50 тис.

За пів року правління нової команди президента Володимира Зеленського трапилися щонайменше три гучних випадки шахрайства, в яких використовувалося ім’я нового глави держави або осіб з його близького оточення.

30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан виклав у «Фейсбуці» світлини з пачками доларів, які підписав так: «Група шахраїв, представившись довіреними особами президента, вимагали від колишнього співробітника ДП «Укрспецекспорт» передати їм $570 тис. за призначення його на керівну посаду до державного концерну «Укроборонпром».

Через півтора місяця трапилася подібна історія. Генпрокуратура спільно з СБУ і Нацполіцією затримали підозрюваного у шахрайстві, який за $150 тис «продавав» вплив на Офіс президента. Шахрай створив уявлення у кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області про наявність «зв’язків» в Офісі Зеленського.

І найсвіжіша історія — 12 листопада Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі $150 тисяч директора департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю і ексзаступницю міністра культури Вікторію Лісничу. За інформацією правоохоронців, кошти мали піти за сприяння у призначенні на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».

Та є ще одна не менш драматична шахрайська історія, деталі якої «Главком» розкопав у судовому реєстрі. Почалася вона в Одеській області у серпні 2019 року, а піймали «комбінатора» схеми співробітники СБУ на початку листопада.

Затриманий «есбеушниками» шахрай (в ухвалі Шевченківського районного суду Києва його підписали заступником голови «Патріотичної партії України» — «Главком») підшукав жертву, яку планував «розвести» на гроші. Щоб налагодити близький контакт, представився близьким товаришем нардепа від «Слуги народу», а нині міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, якому буцімто організовував виборчу кампанію. Згодом через свою знайому, яка несвідомо була втягнута в аферу, попросив перетелефонувати його новому приятелю і представитися помічницею на той момент керівника партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова. Далі жінка мала повідомити про начебто бажання нардепа Федорова поспілкуватись із цим приятелем і надати йому контактний телефон «слуги», який насправді належав аферисту. Того ж дня він зателефонував жертві від імені нардепа Федорова і висловив прохання організувати бенкет для начебто свого близького товариша (самого себе) на 24 серпня у комплексі відпочинку «Йолки-Палки», що в селі Лиманка Одеської області. На цю пропозицію приятель погодився.

Місце зустрічі – «Йолки-Палки»

На День незалежності чоловіки зустрілися в комплексі «Йолки-Палки», де зловмисник вже відрекомендував себе позаштатним радником з особливих доручень президента Володимира Зеленського; зазначив, що особисто знайомий з Дмитром Разумковим (згодом став головою Верховної Ради). Додав, що особисто бере участь у спільних нарадах за участю державних діячів і представників державних органів, а також займається організацією їхнього супроводу під час робочих відряджень.

У ході бесіди з’ясувалося, що неподалік цього розважального закладу розташований Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова», що входить в структуру Національної академії аграрних наук України, виробничі потужності якого перебувають в занедбаному стані. Ця інформація зацікавила афериста і він попросив новоспеченого товариша знайти кандидатуру на посаду директора вказаного інституту з числа своїх знайомих.

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова»

На початку вересня така людина знайшлася (для зручності назвемо її Віктор). Цього разу «друг президента», представившись першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Трофімовим, набрав президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала. Він повідомив останньому, що той повинен зустрітися з Віктором і вирішити питання про його призначення на посаду директора Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова». Гадзало погодився і призначив дату зустрічі на 9 вересня.

У визначений день президент НААН таки пристав на вимогу «зверху», але повідомив Віктору, що він може бути призначений лише на посаду заступника директора Інституту виноградарства і виноробства, оскільки директор цієї організації обирається трудовим колективом шляхом голосування за умови наявності вищого наукового ступеня «доктор наук».

І ось настав момент тріумфу афериста. 1 жовтня Віктор таки отримав посаду заступника директора з розвитку експериментальної бази Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства на підставі наказу т.в.о. директора Інституту № 55-к від 01.10.2019 року. Через чотири дні новий заступник директора відрапортував зловмиснику про своє призначення.

«Розвели» цілого доктора наук

Тут мусимо зробити два важливих відступи. «Главком» зателефонував очільнику Аграрної академії наук Ярославу Гадзалу, аби підтвердити усі факти афери, у якій його використали. Однак, Газдало, почувши суть питання запевнив, що дуже зайнятий, і після цього більше не брав слухавки.

Президент Національної академії аграрних наук Ярослав Гадзало уникає коментарів щодо контактів з аферистом

Також «Главком» надіслав інформаційний запит Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова з проханням надати відомості про те, хто ж підписав наказ № 55-к від 01.10.2019 року про призначення заступника директора з розвитку експериментальної бази Інституту і чи працює ця людина до цього часу.

Спочатку установа всіляко затягувала з відповіддю: просила надіслати «оригінал запиту на фірмовому бланку за підписом головного редактора», що є порушенням ст. 19 Закону про доступ до публічної інформації. А врешті керівництво інститут відповіло шокуючою відмовою: «… запитувана вами інформація не відноситься до публічної інформації, розпорядником якої є Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова». Тобто керівники державної установи фактично засекретили… прізвища свого керівного складу та дати їхнього призначення на посади. Така поведінка працівників державної установи зайвий раз підтверджує: їм тепер є що приховати, враховуючи суспільний резонанс викриття афериста, який «розвів» і керівника Національної академії аграрний наук і керівників підвідомчого його інституту.

Відповідь на запит

Час платити за рахунками

Тепер повернемося до продовження скандальної історії. 9 жовтня «друг Зеленського» зв’язався з Віктором, який отримав високу посаду, і поставив його перед фактом: він повинен забезпечити йому проживання та харчування в Одесі на кілька днів. Прибувши в Одесу, аферист зустрівся з Віктором і озвучив нову інформацію — за призначення останнього на посаду заступника директора Інституту виноградарства і виноробства він має заплатити йому і так званим «кураторам» (президенту України, Голові Верховної Ради, керівнику Офісу президента України, першому заступнику керівника Офісу президента, міністру цифрової трансформації) гроші. Спочатку 26-27 тис. грн (очевидно, мова йде про тисячу доларів на дрібні витрати) шляхом їх перерахування на банківську картку Потім ще $50 тис. необхідно передати двома частинами по $25 тис. до 27 жовтня. Але це не головні транші. За позитивне вирішення питання щодо призначення Віктора на посаду директора Інституту виноградарства і виноробства першим особам країни доведеться передати $250 тис. до березня 2020 року і придбати будинок за $1,5 млн для спікера парламенту Дмитра Разумкова до кінця 2020 року.

За даними слідства, прийом, який організував новопризначений директора Інституту виноградарства аферисту, обійшловся йому у 10,5 тис. грн, витрачені на дводенне проживання та харчування в готелі «Улісс». Ще 4,7 тис. грн пішли на таксі маршрутом Одеса-Київ.

Після приїзду до столиці аферист надіслав Віктору номер банківської картки своєї цивільної дружини і вказав суму 28 тис. грн. Ці кошти були перераховані 18 жовтня.

Ввечері 31 жовтня заступник директора Інституту завітав до Києва, щоб передати «покровителю» $50 тис. хабара для «кураторів» на Банковій. Отримання грошей відбулося в автомобілі на Львівській площі. Там же співробітники СБУ викрили і затримали зловмисника на «гарячому». Йому загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

Під час затримання у Києві афериста співробітниками СБУ було вилучено десятки тисяч доларів.

«Вишенькою на торті» стала розкрита СБУ інформація на суді: 31 жовтня підозрюваний з $50 тис. хабара планував покинути Україну у напрямку Сочі (Росія). Для цього він завчасно забронював квитки на літак «Київ-Мінськ».

P.S. У коментарі «Главкому» голова Патріотичної партії України Микола Габер назвав прив’язку підозрюваного афериста-«друга» Зеленського до його політсили нісенітницею.

У моїй партії не так багато заступників — загалом троє. І вони такими справами точно не займаються. Якби ж подібний факт затримання стався, мене, як голову партії, викликали на допит правоохоронці. Я вперше від вас про цю інформацію», — заявив Габер.

Віталій Тараненко, для «Главкома»

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