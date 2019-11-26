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    Дует шахраїв обіцяв киянці мандат нардепа за 1,5 млн євро (фото)

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    Зловмисників&nbsp;<span lang="UK">із речовими доказами затримали правоохоронці</span> - Дует шахраїв обіцяв киянці мандат нардепа за 1,5 млн євро (фото)
    Зловмисників із речовими доказами затримали правоохоронці
    Фото: Нацполіція

    Шахраї були затримані при отриманні першого траншу у розмірі 750 тис. євро

    26 листопада Департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України спільно з Слідчим управлінням Нацполіції в Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ викрили двох осіб, які обманом намагалися заволодіти 1,5 млн євро за сприяння у призначенні на політичну посаду – мандат народного депутата.

    Як повідомляє пресслужба Генпрокуратури, шахраї були затримані при отриманні частини грошових коштів у розмірі 750 тис. євро.

    За інформацією начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Максима Асланова, передача першого траншу повинна була відбутися під час зустрічі з клієнткою в районі станції метро «Чернігівська» для обговорення деталей злочинної угоди. Однак розпорядитися грошима подільники не встигли, адже їх із речовими доказами зупинили поліцейські, повідомляє пресслужба поліції Києва.

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    Дует шахраїв обіцяв киянці мандат нардепа за 1,5 млн євро (фото)
    Дует шахраїв обіцяв киянці мандат нардепа за 1,5 млн євро (фото)
    Дует шахраїв обіцяв киянці мандат нардепа за 1,5 млн євро (фото)
    Дует шахраїв обіцяв киянці мандат нардепа за 1,5 млн євро (фото)

    «Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони – мешканці столиці, 1973 та 1951 років народження, раніше судимі за різні злочини. Останнього місяць тому ми затримували за скоєння аналогічного злочину. Тобто чоловік, створивши уяву про наявність в нього зв’язків у владних структурах, за 150 тис. доларів пообіцяв посприяти у призначенні на посаду голови однієї з райдержадміністрацій. Зловмиснику суд обрав запобіжний захід тримання під вартою та визначив заставу близько 154 тис. гривень, яку він сплатив та опинився на волі», - зазначив правоохоронець. 

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та обрання запобіжного заходу.

    Національна поліція України прокуратура СБУ Київ кримінал шахрайство злочин
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