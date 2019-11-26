Дует шахраїв обіцяв киянці мандат нардепа за 1,5 млн євро (фото)



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Зловмисників із речовими доказами затримали правоохоронці Фото: Нацполіція

Шахраї були затримані при отриманні першого траншу у розмірі 750 тис. євро

26 листопада Департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України спільно з Слідчим управлінням Нацполіції в Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ викрили двох осіб, які обманом намагалися заволодіти 1,5 млн євро за сприяння у призначенні на політичну посаду – мандат народного депутата.

Як повідомляє пресслужба Генпрокуратури, шахраї були затримані при отриманні частини грошових коштів у розмірі 750 тис. євро.

За інформацією начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Максима Асланова, передача першого траншу повинна була відбутися під час зустрічі з клієнткою в районі станції метро «Чернігівська» для обговорення деталей злочинної угоди. Однак розпорядитися грошима подільники не встигли, адже їх із речовими доказами зупинили поліцейські, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони – мешканці столиці, 1973 та 1951 років народження, раніше судимі за різні злочини. Останнього місяць тому ми затримували за скоєння аналогічного злочину. Тобто чоловік, створивши уяву про наявність в нього зв’язків у владних структурах, за 150 тис. доларів пообіцяв посприяти у призначенні на посаду голови однієї з райдержадміністрацій. Зловмиснику суд обрав запобіжний захід тримання під вартою та визначив заставу близько 154 тис. гривень, яку він сплатив та опинився на волі», - зазначив правоохоронець.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та обрання запобіжного заходу.