Сенцов став на облік у військкоматі



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« Тепер я солдат запасу і якщо щось...» - написав Сенцов

Кінорежисер опублікував видане йому тимчасове посвідчення військовозобов'язаного

Колишній політв’язень Кремля кінорежисер Олег Сенцов став на військовий облік у Києві.

Про це він повідомив у Facebook.

«Оскільки я зараз майже киянин, то пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу і якщо щось...» - написав Сенцов.

Він також опублікував видане йому тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт «Свобода писати», Національної премії України імені Т. Шевченка.

Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією у травні 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі за обвинуваченням в «організації терактів» в окупованому Криму.

7 вересня 2019 року повернувся в Україну у межах обміну між Україною та РФ утримуваними особами.