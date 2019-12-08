Сенцов відмовився йти на вечірку Європейського кінопризу



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Український режисер Олег Сенцов

Бував на багатьох церемоніях нагородження, і ця була однозначно найкращою – Сенцов

Колишній політв’язень, український режисер Олег Сенцов відвідав церемонію вручення Європейського кінопризу в Берліні і відмовився від гала-вечірки в ресторані «Москва». Він також зазначив, що йому не дали виступити.

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook.

«Мені чомусь не дали виступити: чи побоюючись моєї неідеальної англійської, чи політичних тем, яких я б не оминув. Загалом цей німий номер мені дуже не припав до душі, а коли з’ясувалося, що вечірка після церемонії відбуватиметься в ресторані «Москва», багато стало зрозуміло. Звичайно, я туди не пішов. Ми влаштували своє окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти, що проблема в назві. Для них у цьому немає проблеми, і це багато що пояснює, адже по них не стріляють із мінометів», – зауважив Сенцов.

Водночас він уточнив, що бував на багатьох церемоніях нагородження, і ця була однозначно найкращою з них.

«Уже заради того, щоб побачити наживо прекрасну Жульєт Бінош, варто було сюди приїхати. Витримати баланс між урочистістю, непафосністю і гумором на подібних заходах дуже важко, але організаторам EFA це вдалося», – зазначив режисер.

Нагадаємо, Сенцов заявив, що Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму.

Як повідомлялося, Сенцову вручили документи про почесне громадянство Парижа.