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    Суспільство

    Сенцов відмовився йти на вечірку Європейського кінопризу

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    Український режисер Олег Сенцов&nbsp; - Сенцов відмовився йти на вечірку Європейського кінопризу
    Український режисер Олег Сенцов 

    Бував на багатьох церемоніях нагородження, і ця була однозначно найкращою – Сенцов

    Колишній політв’язень, український режисер Олег Сенцов відвідав церемонію вручення Європейського кінопризу в Берліні і відмовився від гала-вечірки в ресторані «Москва». Він також зазначив, що йому не дали виступити.

    Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Мені чомусь не дали виступити: чи побоюючись моєї неідеальної англійської, чи політичних тем, яких я б не оминув. Загалом цей німий номер мені дуже не припав до душі, а коли з’ясувалося, що вечірка після церемонії відбуватиметься в ресторані «Москва», багато стало зрозуміло. Звичайно, я туди не пішов. Ми влаштували своє окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти, що проблема в назві. Для них у цьому немає проблеми, і це багато що пояснює, адже по них не стріляють із мінометів», – зауважив Сенцов.

    Водночас він уточнив, що бував на багатьох церемоніях нагородження, і ця була однозначно найкращою з них.

    «Уже заради того, щоб побачити наживо прекрасну Жульєт Бінош, варто було сюди приїхати. Витримати баланс між урочистістю, непафосністю і гумором на подібних заходах дуже важко, але організаторам EFA це вдалося», – зазначив режисер.

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    Нагадаємо, Сенцов заявив, що Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму.

    Як повідомлялося, Сенцову вручили документи про почесне громадянство Парижа.

    кіно Олег Сенцов культура Берлін
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