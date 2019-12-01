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    Суспільство

    Сенцову вручили документи про почесне громадянство Парижа

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    <p>Режисерові вручили сертифікат про &laquo;почесне громадянство&raquo; - аркуш формату A4 в рамці</p> - Сенцову вручили документи про почесне громадянство Парижа

    Режисерові вручили сертифікат про «почесне громадянство» - аркуш формату A4 в рамці

    Фото: Parlement européen

    Олег Сенцов на церемонії у Парижі нагадав, що українські в'язні Кремля досі не звільнені

    Колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов одержав документи про почесне громадянство Парижа.

    Про це повідомляється у Twitter Європарламенту.

    «Олег Сенцов у Парижі: через рік після приїзду свого адвоката та його двоюрідного брата він отримує почесне громадянство міста», - йдеться у повідомленні.

    «Всі українські в'язні не звільнені. Я продовжуватиму боротьбу за їхнє звільнення, і я сподіваюся, що ви підтримаєте мене в цій боротьбі», - сказав Сенцов.

    Як пише російська «Новая газета», перед церемонією пройшла коротка зустріч мера Парижа Анн Ідальго з Сенцовим «за зачиненими дверима».

    Сама церемонія була дуже простою: режисерові вручили сертифікат про «почесне громадянство» - аркуш формату A4 в рамці. Виступ Сенцова не був передбачений у програмі. Кілька слів сказала сама мер.

    Що було раніше: 24 вересня 2018 року міська рада Парижа проголосувала за присвоєння українському режисерові Олегу Сенцову звання почесного громадянина французької столиці.

    Нагадаємо, 26 листопада Сенцову в Європарламенті вручили премію Сахарова.

    Раніше повідомлялося, що Сенцов виступив у Європарламенті і закликав не забувати про українців, які досі перебувають в російському полоні.

    Олег Сенцов Франція Париж політв’язні мер документи громадянство
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