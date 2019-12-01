Сенцову вручили документи про почесне громадянство Парижа



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Режисерові вручили сертифікат про «почесне громадянство» - аркуш формату A4 в рамці Фото: Parlement européen

Олег Сенцов на церемонії у Парижі нагадав, що українські в'язні Кремля досі не звільнені

Колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов одержав документи про почесне громадянство Парижа.

Про це повідомляється у Twitter Європарламенту.

«Олег Сенцов у Парижі: через рік після приїзду свого адвоката та його двоюрідного брата він отримує почесне громадянство міста», - йдеться у повідомленні.

«Всі українські в'язні не звільнені. Я продовжуватиму боротьбу за їхнє звільнення, і я сподіваюся, що ви підтримаєте мене в цій боротьбі», - сказав Сенцов.

Oleg Sentsov, lauréat du #PrixSakharov pour la liberté de l’esprit, reçoit la citoyenneté d’honneur de la ville de @Paris.

Le réalisateur ukrainien fut emprisonné 5 ans pour avoir manifesté contre l’annexion de la Crimée par la Russie. pic.twitter.com/tUjHLUnnUL — Parlement européen (@PE_FRANCE) 30 листопада 2019 р.

Як пише російська «Новая газета», перед церемонією пройшла коротка зустріч мера Парижа Анн Ідальго з Сенцовим «за зачиненими дверима».

Сама церемонія була дуже простою: режисерові вручили сертифікат про «почесне громадянство» - аркуш формату A4 в рамці. Виступ Сенцова не був передбачений у програмі. Кілька слів сказала сама мер.

Що було раніше: 24 вересня 2018 року міська рада Парижа проголосувала за присвоєння українському режисерові Олегу Сенцову звання почесного громадянина французької столиці.

Нагадаємо, 26 листопада Сенцову в Європарламенті вручили премію Сахарова.

Раніше повідомлялося, що Сенцов виступив у Європарламенті і закликав не забувати про українців, які досі перебувають в російському полоні.