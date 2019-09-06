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    Серйозна ДТП на проспекті Шухевича: Chevrolet влетів у відбійник (відео)

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    Автомобіль Chevrolet зазнав серйозних ушкоджень - Серйозна ДТП на проспекті Шухевича: Chevrolet влетів у відбійник (відео)
    Автомобіль Chevrolet зазнав серйозних ушкоджень
    Фото: скріншот відео

    Про кількість постраждалих та їхній стан поки немає даних

    Сьогодні, 6 вересня, сталася серйозна ДТП на проспекті Шухевича в Києві.

    З поки що незрозумілих причин водій Chevrolet не впорався з керуванням і влетів у відбійник. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Деталі уточнюються.

    В результаті удару в автомобіля розбита вся передня частина.

    На місці знаходиться карета швидкої допомоги. Про постраждалих та їхній стан поки що нічого невідомо.

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