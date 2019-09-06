Серйозна ДТП на проспекті Шухевича: Chevrolet влетів у відбійник (відео)



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Автомобіль Chevrolet зазнав серйозних ушкоджень Фото: скріншот відео

Про кількість постраждалих та їхній стан поки немає даних

Сьогодні, 6 вересня, сталася серйозна ДТП на проспекті Шухевича в Києві.

З поки що незрозумілих причин водій Chevrolet не впорався з керуванням і влетів у відбійник. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Деталі уточнюються.

В результаті удару в автомобіля розбита вся передня частина.

На місці знаходиться карета швидкої допомоги. Про постраждалих та їхній стан поки що нічого невідомо.

Через ДТП утворився величезний затор у напрямку Троєщини.

Як повідомлялося, 5 вересня у Подільському районі Києва автомобіль «Хюндай» зніс ворота заводу Tetra Pak та пробив паркан.