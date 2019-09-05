На Подолі автомобіль зніс ворота заводу (фото)
До лікарні потрапили водій та двоє пасажирок
У четвер, 5 вересня, у Подільському районі Києва автомобіль «Хюндай» зніс ворота заводу Tetra Pak та пробив паркан.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
З незрозумілих причин водій не впорався з керуванням, вилетів з дороги та врізався у ворота заводу, зніс їх, та вже некероване авто пробило паркан.
З травмами різного ступеня тяжкості водія та двох його пасажирок госпіталізували лікарі «швидкої». Скоріше за все, учасники дорожньої пригоди знехтувати пасками безпеки.
Як повідомлялося, 4 вересня близько 18-ї години на Наддніпрянському шосе в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo і вантажівки MAN.
4 вересня на Харківському шосе в Києві сталося дві аварії. Спочатку «Жигулі» врізалися в маршрутний автобус, а через 5-10 хвилин у нього ж влетіла Toyota служби таксі Bolt і від удару загорілася.