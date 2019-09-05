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    На Подолі автомобіль зніс ворота заводу (фото)

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    Некерований автомобіль пробив паркан - На Подолі автомобіль зніс ворота заводу (фото)
    Некерований автомобіль пробив паркан
    Фото: Еспресо

    До лікарні потрапили водій та двоє пасажирок

    У четвер, 5 вересня, у Подільському районі Києва автомобіль «Хюндай» зніс ворота заводу Tetra Pak та пробив паркан.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    З незрозумілих причин водій не впорався з керуванням, вилетів з дороги та врізався у ворота заводу, зніс їх, та вже некероване авто пробило паркан. 

    З травмами різного ступеня тяжкості водія та двох його пасажирок госпіталізували лікарі «швидкої». Скоріше за все, учасники дорожньої пригоди знехтувати пасками безпеки.

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    На Подолі автомобіль зніс ворота заводу (фото)
    На Подолі автомобіль зніс ворота заводу (фото)
    На Подолі автомобіль зніс ворота заводу (фото)
    На Подолі автомобіль зніс ворота заводу (фото)
    На Подолі автомобіль зніс ворота заводу (фото)
    На Подолі автомобіль зніс ворота заводу (фото)
    На Подолі автомобіль зніс ворота заводу (фото)
    На Подолі автомобіль зніс ворота заводу (фото)

    Як повідомлялося, 4 вересня близько 18-ї години на Наддніпрянському шосе в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo і вантажівки MAN.

    4 вересня на Харківському шосе в Києві сталося дві аварії. Спочатку «Жигулі» врізалися в маршрутний автобус, а через 5-10 хвилин у нього ж влетіла Toyota служби таксі Bolt і від удару загорілася.

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