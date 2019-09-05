На Подолі автомобіль зніс ворота заводу (фото)



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Некерований автомобіль пробив паркан Фото: Еспресо

До лікарні потрапили водій та двоє пасажирок

У четвер, 5 вересня, у Подільському районі Києва автомобіль «Хюндай» зніс ворота заводу Tetra Pak та пробив паркан.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

З незрозумілих причин водій не впорався з керуванням, вилетів з дороги та врізався у ворота заводу, зніс їх, та вже некероване авто пробило паркан.

З травмами різного ступеня тяжкості водія та двох його пасажирок госпіталізували лікарі «швидкої». Скоріше за все, учасники дорожньої пригоди знехтувати пасками безпеки.

Як повідомлялося, 4 вересня близько 18-ї години на Наддніпрянському шосе в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo і вантажівки MAN.

4 вересня на Харківському шосе в Києві сталося дві аварії. Спочатку «Жигулі» врізалися в маршрутний автобус, а через 5-10 хвилин у нього ж влетіла Toyota служби таксі Bolt і від удару загорілася.