У центрі Києва водійка Audi збила на переході жінку (відео)

Жінка отримала травми та потрапила до лікарні

У понеділок, 22 лютого, ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Грушевського в центрі Києва.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

На місці інспектори з'ясували, що водійка автомобіля Audi здійснила наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході.

Постраждалу шпиталізували до медичного закладу з травмами.

Задля уникнення подібних ситуацій патрульні нагадують:

пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора;

на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку;

у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.

Як повідомлялося, 21 лютого неподалік від Деміївської площі в Києві водій Mercedes на великій швидкості врізався в легковий автомобіль і відлетів на тротуар, де збив чоловіка та жінку, а також вдарився у світлофор.

Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту цієї ДТП.