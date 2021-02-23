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    У центрі Києва водійка Audi збила на переході жінку (відео)

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    Автомобіль збив жінку прямо на пішохідному переході - У центрі Києва водійка Audi збила на переході жінку (відео)
    Автомобіль збив жінку прямо на пішохідному переході
    Фото: скріншот відео

    Жінка отримала травми та потрапила до лікарні

    У понеділок, 22 лютого, ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Грушевського в центрі Києва.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    На місці інспектори з'ясували, що водійка автомобіля Audi здійснила наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході.

    Постраждалу шпиталізували до медичного закладу з травмами.

    Задля уникнення подібних ситуацій патрульні нагадують:

    • пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора;
    • на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку;
    • у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.

    Як повідомлялося, 21 лютого неподалік від Деміївської площі в Києві водій Mercedes на великій швидкості врізався в легковий автомобіль і відлетів на тротуар, де збив чоловіка та жінку, а також вдарився у світлофор.

    Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту цієї ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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