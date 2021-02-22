На Чернігівщині вантажівка впала у річку: поліція знайшла тіло водія

Фура везла 18 тонн лимонів, тому процес витягування транспортного засобу був ускладнений

На Чернігівщині у понеділок, 22 лютого, близько опівночі до правоохоронців надійшла інформація про те, що на 137 км дороги М-01 Київ–Чернігів–Нові Яриловичі в районі села Шестовиця вантажний автомобіль пробив огородження мосту та впав у річку Десна.

ДТП сталася близько опівночі. Рятувальники намагались дістати вантажний автомобіль з річки та проводили пошукові роботи тіла водія весь ранок. За даними управління ДСНС у Чернігівській області, до робіт залучили 13 осіб та шість одиниць техніки. На місці події також працювала поліція, що встановила подробиці аварії.

Пообідді вантажівку вдалося підняти з річки, у кабіні виявлено тіло водія. Причіп вантажівки був завантажений лимонами вагою 18 тонн, тому процес витягування транспортного засобу був ускладнений.

Слідчі поліції відкрили впровадження за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху».

Нагадаємо, у Львові крадій, ховаючись від поліцейських, закопався у сніг під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.