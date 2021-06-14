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    «Шашки» на дорозі. В Києві BMW на шаленій швидкості протаранив Skoda (фото, відео)

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    BMW і&nbsp;Skoda отримали серйозні пошкодження - «Шашки» на дорозі. В Києві BMW на шаленій швидкості протаранив Skoda (фото, відео)
    BMW і Skoda отримали серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Києва

    У результаті ДТП постраждала пасажирка Skoda

    На вулиці Набережно-Рибальській в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Водій BMW на великій швидкості маневрував у смугах руху між автомобілями і в результаті протаранив автомобіль Skoda.

    Патрульні зазначили, що ця ДТП – яскравий приклад того, як їздити не треба.

    У результаті ДТП травмувалася пасажирка Skoda. Медики шпиталізували жінку до лікарні.

    На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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    «Шашки» на дорозі. В Києві BMW на шаленій швидкості протаранив Skoda (фото, відео)
    «Шашки» на дорозі. В Києві BMW на шаленій швидкості протаранив Skoda (фото, відео)

    Як повідомлялося, 13 червня,на бульварі Тараса Шевченка в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: мотоцикліст на швидкості врізався в автомобіль служби таксі Uber.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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    «Шашки» на дорозі. В Києві BMW на шаленій швидкості протаранив Skoda (фото, відео)