«Шашки» на дорозі. В Києві BMW на шаленій швидкості протаранив Skoda (фото, відео)
У результаті ДТП постраждала пасажирка Skoda
На вулиці Набережно-Рибальській в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Водій BMW на великій швидкості маневрував у смугах руху між автомобілями і в результаті протаранив автомобіль Skoda.
Патрульні зазначили, що ця ДТП – яскравий приклад того, як їздити не треба.
У результаті ДТП травмувалася пасажирка Skoda. Медики шпиталізували жінку до лікарні.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Як повідомлялося, 13 червня,на бульварі Тараса Шевченка в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: мотоцикліст на швидкості врізався в автомобіль служби таксі Uber.