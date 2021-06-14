У Румунії перекинувся автобус з українцями, є жертва та багато постраждалих

Мікроавтобус, який їхав з Чехії в напрямку Угорщини, в'їхав у вантажівку, припарковану на аварійній смузі

Біля угорського кордону перекинувся автобус з 16 українськими заробітчанами та восирічною дитиною

Щонайменше одна людина загинула, ще 16 постраждали внаслідок ДТП мікроавтобуса з українцями у ніч з неділі на понеділок поблизу румунського міста Недлак біля кордону з Угорщиною. Про це повідомляє TVR.

Зазначається, що мікроавтобус, який їхав з Чехії в напрямку Угорщини, в'їхав у вантажівку, припарковану на аварійній смузі. В автобусі було 17 людей, 16 з них з України та один з Молдови. Серед пасажирів була восьмирічна дитина, додає румунський портал Digi24.

Одна людина загинула, а решту доставили до лікарні.

За інформацією ЗМІ, в однієї жінки стався серцевий напад, а ще двоє людей отримали серйозні поранення. Інші пасажири мікроавтобуса не постраждали серйозно.

Наразі румунська поліція проводить розслідування на місці аварії, щоб встановити точні обставини зіткнення автобусу з вантажівками.

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