  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Румунії перекинувся автобус з українцями, є жертва та багато постраждалих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мікроавтобус, який їхав з Чехії в напрямку Угорщини, в'їхав у вантажівку, припарковану на аварійній смузі - У Румунії перекинувся автобус з українцями, є жертва та багато постраждалих
    Мікроавтобус, який їхав з Чехії в напрямку Угорщини, в'їхав у вантажівку, припарковану на аварійній смузі
    Фото: tvr

    Біля угорського кордону перекинувся автобус з 16 українськими заробітчанами та восирічною дитиною

    Щонайменше одна людина загинула, ще 16 постраждали внаслідок ДТП мікроавтобуса з українцями у ніч з неділі на понеділок поблизу румунського міста Недлак біля кордону з Угорщиною. Про це повідомляє TVR.

    Зазначається, що мікроавтобус, який їхав з Чехії в напрямку Угорщини, в'їхав у вантажівку, припарковану на аварійній смузі. В автобусі було 17 людей, 16 з них з України та один з Молдови. Серед пасажирів була восьмирічна дитина, додає румунський портал Digi24.

    Одна людина загинула, а решту доставили до лікарні.

    За інформацією ЗМІ, в однієї жінки стався серцевий напад, а ще двоє людей отримали серйозні поранення. Інші пасажири мікроавтобуса не постраждали серйозно.

    Наразі румунська поліція проводить розслідування на місці аварії, щоб встановити точні обставини зіткнення автобусу з вантажівками.

    До слова, у центрі Києва через маневри таксі розбився на смерть мотоцикліст (відео).

    Також на переході в центрі Києва автомобіль збив жінку (фото).

    Теги: ДТП Румунія українці автомобіль Україна поліція заробітчани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Румунії перекинувся автобус з українцями, є жертва та багато постраждалих