Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів цьогоріч – філологія і право



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Абітурієнти нинішнього року найчастіше подають документи до вузів Києва, Львова, Харкова та Дніпра

У 2019 році більшість вступників обрали для себе філологію, юриспруденцію, менеджмент, сферу IT і педагогіку. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки у вівторок, 23 липня.

Найчастіше абітурієнти подають документи до університетів Києва, Львова, Харкова та Дніпра. Відзначається, що найчисленніша категорія вступників - на бакалавра і магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання, вони подали до вузів 831 493 заяви в електронній та паперовій формах. Їх прийом закінчився вчора, 22 липня 2019 року, о 18:00.

ТОП-10 вузів за кількістю поданих заяв, за даними Міносвіти, виглядає так:

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 41 412 заяв;

- Львівський національний університет імені Івана Франка - 36 078;

- НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського - 35 242;

- НУ Львівська політехніка - 29 939;

- Київський національний торговельно-економічний університет - 24 233;

- Національний авіаційний університет - 22 324;

- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 19 379;

- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 18 686;

- Київський університет імені Бориса Грінченка - 14 925;

- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 14 672.

ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв, за даними Міносвіти:

- Філологія - 65 419;

- Право - 65 077;

- Менеджмент - 50 207;

- Комп'ютерні науки - 39 376;

- Середня освіта - 35 605;

- Журналістика - 30 247;

- Економіка - 28 178;

- Інженерія програмного забезпечення - 27 217;

- Психологія - 25 680;

- Медицина - 25 тисяч 288.