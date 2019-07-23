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    Наука та освіта

    Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів цьогоріч – філологія і право

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    Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів цьогоріч – філологія і право

    Абітурієнти нинішнього року найчастіше подають документи до вузів Києва, Львова, Харкова та Дніпра

    У 2019 році більшість вступників обрали для себе філологію, юриспруденцію, менеджмент, сферу IT і педагогіку. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки у вівторок, 23 липня.

    Найчастіше абітурієнти подають документи до університетів Києва, Львова, Харкова та Дніпра. Відзначається, що найчисленніша категорія вступників - на бакалавра і магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання, вони подали до вузів 831 493 заяви в електронній та паперовій формах. Їх прийом закінчився вчора, 22 липня 2019 року, о 18:00.

    ТОП-10 вузів за кількістю поданих заяв, за даними Міносвіти, виглядає так:

    - Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 41 412 заяв;

    - Львівський національний університет імені Івана Франка - 36 078;

    - НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського - 35 242;

    - НУ Львівська політехніка - 29 939;

    - Київський національний торговельно-економічний університет - 24 233;

    - Національний авіаційний університет - 22 324;

    - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 19 379;

    - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 18 686;

    - Київський університет імені Бориса Грінченка - 14 925;

    - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 14 672.

    ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв, за даними Міносвіти:

    - Філологія - 65 419;

    - Право - 65 077;

    - Менеджмент - 50 207;

    - Комп'ютерні науки - 39 376;

    - Середня освіта - 35 605;

    - Журналістика - 30 247;

    - Економіка - 28 178;

    - Інженерія програмного забезпечення - 27 217;

    - Психологія - 25 680;

    - Медицина - 25 тисяч 288.

     

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