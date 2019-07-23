Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів цьогоріч – філологія і право
Абітурієнти нинішнього року найчастіше подають документи до вузів Києва, Львова, Харкова та Дніпра
У 2019 році більшість вступників обрали для себе філологію, юриспруденцію, менеджмент, сферу IT і педагогіку. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки у вівторок, 23 липня.
Найчастіше абітурієнти подають документи до університетів Києва, Львова, Харкова та Дніпра. Відзначається, що найчисленніша категорія вступників - на бакалавра і магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання, вони подали до вузів 831 493 заяви в електронній та паперовій формах. Їх прийом закінчився вчора, 22 липня 2019 року, о 18:00.
ТОП-10 вузів за кількістю поданих заяв, за даними Міносвіти, виглядає так:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 41 412 заяв;
- Львівський національний університет імені Івана Франка - 36 078;
- НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського - 35 242;
- НУ Львівська політехніка - 29 939;
- Київський національний торговельно-економічний університет - 24 233;
- Національний авіаційний університет - 22 324;
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 19 379;
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 18 686;
- Київський університет імені Бориса Грінченка - 14 925;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 14 672.
ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв, за даними Міносвіти:
- Філологія - 65 419;
- Право - 65 077;
- Менеджмент - 50 207;
- Комп'ютерні науки - 39 376;
- Середня освіта - 35 605;
- Журналістика - 30 247;
- Економіка - 28 178;
- Інженерія програмного забезпечення - 27 217;
- Психологія - 25 680;
- Медицина - 25 тисяч 288.