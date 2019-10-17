Шкільний боулінг: Київ переймає європейський досвід боротьби із цькуванням



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У столичній школі пройшов тренінг з питань запобігання булінгу

17 жовтня у Києві відбулася зустріч представників київської міської влади та керівників закладів загальної середньої освіти міста Києва із делегацією з м. Вільнюс (Литовська Республіка). У рамках реалізації двостороннього проекту співпраці між Литвою та Україною «Нова українська школа – поділись добром» представники обговорили напрями роботи у протидії булінгу в освіті.

Гімназія № 107 «Введенська» на один день стала територією для тренінгу з питань запобігання цькуванню у школі та налагодження безпечного середовища для спілкування.

«Зазвичай у шкільному булінгу криється проблема неналагодженої комунікації, як між самими дітьми, так і між батьками з учителями. Завдання міської влади звернути увагу суспільства на цю проблему та сформувати розуміння, що школи – це вільна територія від насильницьких методів відстоювання власної точки зору», – зазначив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

Також до зустрічі приєдналися 40 директорів столичних шкіл, що активно підтримують проект «Школа без булінгу, сім’я без насильства-365». Вони поділилися враженнями, досвідом та досягненнями одне одного. Важлива профілактична робота протидії булінгу вже дає свій результат. Попереду – нові плани та їх реалізація.

Як повідомлялося, за дев’ять місяців дії законопроєкту про боротьбу з булінгом у школах поліцейські Київської області зареєстрували 29 адміністративних протоколів. Із них 24 протоколи склали на дорослих осіб, у п’яти випадках — порушниками стали неповнолітні.

Раніше повідомлялося, що в Україні боротимуться з булінгом за допомогою кіно.