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    Суд оштрафував столичного школяра на 100 тис. грн за булінг

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    Суд оштрафував столичного школяра на 100 тис. грн за булінг

    Дев’ятикласник жорстоко побив свого однокласника

    Деснянський районний суд Києва оштрафував столичного школяра на 100 тисяч гривень за побиття однокласника.

    Відповідна постанова була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень 15 липня, повідомляє 44.ua.

    Згідно з постановою суду, 25 січня цього року учень 9 класу школи №259 зустрівся на шкільному стадіоні зі своїм однокласником. На зустрічі між ними виник конфлікт, під час якого підсудний завдав потерпілому не менше 17 ударів руками по голові та тулубу, чим заподіяв шкоду здоров'ю хлопця.

    Підозрюваний під час судового засідання свою провину визнав повністю.

    Школяра засуджено до 1 року позбавлення волі умовно, а також суд постановив компенсувати 2 676 гривень матеріального і 100 тисяч гривень морального збитку.

    Раніше повідомлялося, що на Оболоні батьків двох четвертокласників оштрафували за булінг.

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