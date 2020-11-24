Школи Києва, що вражають своєю архітектурою (фото)

Складено підбірку найсучасніших шкіл Києва

У Києві архітектура освітніх закладів активно розвивається. В останні роки багато столичних шкіл потрапили під реконструкцію та отримали сучасний вигляд.

Заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації Юрій Тацій зробив підбірку найсучасніших шкіл столиці, які вразять кожного. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Гімназія «А +»

Будівля навчального закладу нагадує споруди країн Скандинавії. Автори проєкту створили технологічну, енергоефективну, пристосовану під потреби учнів будівлю з виразним фасадом. Температурний режим тут забезпечується шляхом геотермального опалення. Будівля працює на теплових насосах, що використовують енергію землі: 170 пробурених свердловин забирають тепло протягом опалювального сезону, а влітку працюють на охолодження.

ЗОШ № 42

Унікальна історія школи, яка налічує 110 років. Тривалий час батьки, викладацький колектив навчального закладу просили владу реконструювати старі шкільні приміщення. І нарешті минулого року замість старої двоповерхової споруди тут з'явилась суперсучасна школа. Новий дизайн, просторі холи та класи роблять її однією з найкращих у столиці. Тут є басейн, 3 спортивні зали, пандуси, ліфти та вбиральні для дітей з обмеженими можливостями.

Школа «Ліко»

Яскрава будівля прикрашає столичний мікрорайон Теремки- ІІ. При проєктуванні цього освітнього комплексу були враховані всі деталі, спрямовані на здоровий і гармонійний розвиток дитини. У «Ліко-школі» є міні зоопарк, зимовий сад, радіостудія, спортивний зал, балетна студія і наукова лабораторія. У закладі встановлені сучасні системи вентиляції, які дозволяють регулювати мікроклімат у приміщеннях.

Школа №78

Кажуть, що студенти столичних вишів мріють проходити педагогічну практику саме тут. Зовні звичайна сучасна школа біля НСК «Олімпійський», але всередині - справжній артпростір. Будівля накрита скляним куполом, який видно з будь-якого поверху. Галереї, в середині пов'язані між собою, утворюють внутрішню площу, де граються діти на перервах. Стіни розфарбовані стіни, багато квітів.

Новопечерська школа

Освітній заклад збудовано посеред щільної забудови Печерська. Фасад виконаний у грайливих формах, що наближають дітей до природи, зокрема шляхом використання панелей «під дерево». Навколишній простір максимально дружній для школярів - багато простору й озеленення.

НВК «Ерудит»

Освітній заклад у Солом'янському районі, який складається зі школи та дитячого садка відкрили 2017 року. Його збудували всього за один рік. Коридори будівлі прикрашені різнокольоровими малюнками та квітами. Колір фасаду натякає, що НВК розташований посеред зеленої зони. Щоб діти не мерзли взимку, школу зроблено з сучасних енергоефективних матеріалів. У школі аж 46 лабораторій та тематичних кабінетів. І навіть є стіна для скелелазіння.

«З радянського минулого ми звикли, що школа це - сувора будівля, але сьогодні це не так. Часи, коли все будується за типовими проєктами, давно минули, і тепер багато з них виглядають індивідуально. Приємно видавати МУО на будівництво нових суперсучасних шкіл!» - зазначив Тацій.