ВООЗ вважає неефективним закриття шкіл під час боротьби з Covid-19

Представник ВООЗ наголошував, що закриття шкіл шкодить дітям, які перебувають у тяжкій життєвій ситуації

Діти та підлітки не сприяють розповсюдженню коронавірусу, тому початкові школи повинні залишитися відкритими, - Клюге

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає закриття шкіл в рамках боротьби з поширенням коронавірусу неефективним. Про це заявив директор європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє агентство Reuters.

За словами Клюге, діти та підлітки не сприяють розповсюдженню коронавірусу, тому початкові школи повинні залишитися відкритими.

Зазначимо, це вже не вперше Клюге говорить про неефективність закриття навчальних закладів під час пандемії.

Раніше представник ВООЗ наголошував, що закриття шкіл шкодить дітям, які перебувають у тяжкій життєвій ситуації.

До слова, ВООЗ попередила, що у Європи попереду шість важких місяців.

Раніше представник ВООЗ наголошував, що закриття шкіл шкодить дітям, які перебувають у тяжкій життєвій ситуації.

Як повідомлялося, в Україні за добу, 18 листопада, на Covid-19 захворіли ще 539 дітей, а також 673 медичних працівників. В цілому, від початку пандемії на коронавірус захворіли 29 317 дітей та 31 919 медичних працівників.

За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.