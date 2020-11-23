Скільки шкіл і садочків Києва закриті на карантин

На коронавірус хворіють понад 1100 школярів і близько 800 педагогів

Через коронавірус у Києві на карантин закриті вісім шкіл та переведені на дистанційне навчання 1016 класів. Також на карантині чотири дитсадки та 176 груп в садочках. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«На сьогодні в місті закриті на карантин 8 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1016 класів у 272 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1166. Також хворіють більш як 790 педагогів», – розповів мер.

За словами Кличка, через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 176 груп у 135 дитячих садках. Та повністю зачинені на карантин чотири дитсадки. Наповненість дітей у садках сьогодні – понад 46%.

Нагадаємо, станом на 20 листопада у Києві на карантин були закриті 8 шкіл та 5 дитячих садочків.

Коронавірус в Україні

Всього 635689

Хворіють 333554

Одужали 291060

Померли 11075

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1212 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 листопада було 1199 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19.

У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

Читайте також: