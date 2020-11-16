У харківській школі під час ремонту знайшли бойову отруйну речовину

Колби з бойовою отруйною речовиною знайшли в старому димоході

У понеділок, 16 листопада, в одній із шкіл Харкова виявили бойову отруйну речовину. З навчального закладу евакуювали 380 осіб, постраждалих осіб немає.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

«16 листопада о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що у приміщенні школи на вулиці Харківська набережна під час проведення ремонтних робіт у старому димоході виявлені дві запаяні колби із зеленою порошкоподібною речовиною», — йдеться у повідомленні.

Одна колба має маркування «Адамсіт». Вилучена речовина буде знищена фахівцями ДСНС.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку Московського відділу поліції.

Зазначимо, що адамсіт належить до групи бойових отруйних речовин, спрямованих на подразнення верхніх дихальних шляхів.

Також нагадаємо, що харківські правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який скоїв напад на режисера Леоніда Садовського. Невідомив зловмисник на вулиці побив 71-річного чоловіка 14 листопада. 16 листопада Садовський помер.