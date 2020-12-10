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    Силовики затримали банду іноземців, що викрадала людей

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    <div class="post-item__photo-author">Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних</div> - Силовики затримали банду іноземців, що викрадала людей
    Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних
    Фото: gp.gov.ua

    Спецоперація проходила одночасно у Київській та Одеській областях

    Правоохоронці затримали п'ятьох осіб за підозрою у викраденні людей та вимаганні. Більше 50 обшуків одночасно пройшло на території Києва, Київської та Одеської областей. Про це в четвер, 10 грудня, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, протягом 2020 року на декількох регіонах діяла злочинна організація, до складу якої входило кілька організованих груп, утворених, в основному, з вихідців із кавказького регіону. Її учасники займалися вимаганням грошей та майна від громадян і підприємців.

    «Також вони за винагороду змушували громадян насильницьким шляхом виконувати незаконні вимоги або цивільно-правові зобов'язання в інтересах «замовників». Крім цього, вони незаконно позбавляли свободи і викрадали людей», - йдеться в повідомленні.

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    Силовики затримали банду іноземців, що викрадала людей
    Силовики затримали банду іноземців, що викрадала людей
    Силовики затримали банду іноземців, що викрадала людей
    Силовики затримали банду іноземців, що викрадала людей

    Відзначається, що злочинна організація характеризувалася чіткою ієрархією, безумовним визнанням її лідера іншими членами, дисциплінованістю учасників, конкретним розподілом ролей і функцій кожного співвиконавця.

    «У ході спецоперації правоохоронних органів одночасно проведено понад 50 обшуків на території Києва, Київської та Одеської областей за місцем проживання затриманих осіб, а також у транспортних засобах. Під час слідчих дій виявлено та вилучено мобільні телефони, вогнепальну зброю, чорнові записи, боргові розписки, транспортні засоби, які використовувалися учасниками злочинної організації для вчинення злочинів», - повідомили в Офісі генпрокурора.

    Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

    Також нагадаємо, що столичні правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам, які в Києві викрали людину та вимагали 800 тис. доларів.

    Раніше пресслужба Нацполіції повідомила, що 8 грудня в Києві правоохоронці затримали групу осіб, що викрали юриста столичної компанії і вимагали повернення неіснуючого боргу.

    Теги: банда Київ Одеса Офіс Генерального прокурора іноземці викрадення розслідування поліція
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