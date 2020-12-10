Силовики затримали банду іноземців, що викрадала людей

Спецоперація проходила одночасно у Київській та Одеській областях

Правоохоронці затримали п'ятьох осіб за підозрою у викраденні людей та вимаганні. Більше 50 обшуків одночасно пройшло на території Києва, Київської та Одеської областей. Про це в четвер, 10 грудня, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, протягом 2020 року на декількох регіонах діяла злочинна організація, до складу якої входило кілька організованих груп, утворених, в основному, з вихідців із кавказького регіону. Її учасники займалися вимаганням грошей та майна від громадян і підприємців.

«Також вони за винагороду змушували громадян насильницьким шляхом виконувати незаконні вимоги або цивільно-правові зобов'язання в інтересах «замовників». Крім цього, вони незаконно позбавляли свободи і викрадали людей», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що злочинна організація характеризувалася чіткою ієрархією, безумовним визнанням її лідера іншими членами, дисциплінованістю учасників, конкретним розподілом ролей і функцій кожного співвиконавця.

«У ході спецоперації правоохоронних органів одночасно проведено понад 50 обшуків на території Києва, Київської та Одеської областей за місцем проживання затриманих осіб, а також у транспортних засобах. Під час слідчих дій виявлено та вилучено мобільні телефони, вогнепальну зброю, чорнові записи, боргові розписки, транспортні засоби, які використовувалися учасниками злочинної організації для вчинення злочинів», - повідомили в Офісі генпрокурора.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

Також нагадаємо, що столичні правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам, які в Києві викрали людину та вимагали 800 тис. доларів.

Раніше пресслужба Нацполіції повідомила, що 8 грудня в Києві правоохоронці затримали групу осіб, що викрали юриста столичної компанії і вимагали повернення неіснуючого боргу.