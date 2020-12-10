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    Столична поліція затримала іноземця, який знімав гроші з чужих карток

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    Злочинець виготовляв дублікати банківських карток і знімав із них гроші - Столична поліція затримала іноземця, який знімав гроші з чужих карток
    Злочинець виготовляв дублікати банківських карток і знімав із них гроші

    Зловмисник розробив злочинну схему крадіжки грошей із банківських карток

    Столична поліція затримала чоловіка, який викрадав гроші з банківських рахунків громадян.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, протягом кількох місяців до столичної поліції від кількох громадян надійшли заяви проте, що з їхніх карток зникли гроші. У ході відпрацювання отриманих повідомлень співробітники карного розшуку спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції встановили причетність 54-річного іноземця до вказаних подій.

    Як розповів заступник начальника відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, зловмисник встановлював на банкомати спеціальні пристрої з прихованими мікрокамерами, за допомогою яких зчитував інформацію та записував PIN-коди з банківських карток, а потім виготовляв їх дублікати та знімав із них гроші.

    «Під час обшуку ми вилучили підроблені банківські картки, спеціальні накладки на банкомат з прихованими мікрокамерами, пристрої для запису інформації на картки тощо. Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною другою статті 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та частиною третьою статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України», – повідомив правоохоронець.

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    Столична поліція затримала іноземця, який знімав гроші з чужих карток
    Столична поліція затримала іноземця, який знімав гроші з чужих карток
    Столична поліція затримала іноземця, який знімав гроші з чужих карток

    Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    Зловмиснику загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

    Раніше правоохоронці викрили і затримали 33-річного іноземця за незаконне зняття грошей з банківських карток громадян.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал шахрайство гроші іноземці кияни злочин
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