Столична поліція затримала іноземця, який знімав гроші з чужих карток

Злочинець виготовляв дублікати банківських карток і знімав із них гроші

Зловмисник розробив злочинну схему крадіжки грошей із банківських карток

Столична поліція затримала чоловіка, який викрадав гроші з банківських рахунків громадян.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, протягом кількох місяців до столичної поліції від кількох громадян надійшли заяви проте, що з їхніх карток зникли гроші. У ході відпрацювання отриманих повідомлень співробітники карного розшуку спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції встановили причетність 54-річного іноземця до вказаних подій.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, зловмисник встановлював на банкомати спеціальні пристрої з прихованими мікрокамерами, за допомогою яких зчитував інформацію та записував PIN-коди з банківських карток, а потім виготовляв їх дублікати та знімав із них гроші.

«Під час обшуку ми вилучили підроблені банківські картки, спеціальні накладки на банкомат з прихованими мікрокамерами, пристрої для запису інформації на картки тощо. Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною другою статті 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та частиною третьою статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України», – повідомив правоохоронець.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зловмиснику загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Раніше правоохоронці викрили і затримали 33-річного іноземця за незаконне зняття грошей з банківських карток громадян.