Викрали юриста та вимагали $800 тис.: чотирьом особам оголошено підозру

Слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до злочину

Столичні правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам, які в Києві викрали людину та вимагали 800 тис. доларів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, четверо зловмисників під виглядом ділової зустрічі виманили чоловіка в обумовлене місце. Зустрівшись, викрадачі заволоділи автомобілем потерпілого, а його силоміць помістили на заднє сидіння. За оперативного реагування правоохоронці розшукали автомобіль та затримали 4 осіб, які незаконно утримували чоловіка.

Встановлено, що потерпілим є юрист однієї зі столичних компаній, викрадачі вимагали з нього 800 тис. доларів неіснуючого боргу.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Прокуратура наполягатиме на взятті зловмисників під варту.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, причеті до скоєння злочину.

Раніше пресслужба Нацполіції повідомила, що 8 грудня в Києві правоохоронці затримали групу осіб, що викрали юриста столичної компанії і вимагали повернення неіснуючого боргу.