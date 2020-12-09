  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві викрали юриста та вимагали «борг» у $800 тис. перед забудовником (фото)

    • Розсилка
    Правоохоронці розшукали викраденого чоловіка та злочинців - У Києві викрали юриста та вимагали «борг» у $800 тис. перед забудовником (фото)
    Правоохоронці розшукали викраденого чоловіка та злочинців
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала чотирьох викрадачів чоловіка та встановлюють інших учасників злочину

    У Києві правоохоронці затримали групу осіб, що викрала юриста столичної компанії і вимагала повернення неіснуючого боргу.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Так, 8 грудня близько 13 години на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці невідомі силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Таке повідомлення у чергову частину поліції Києва надійшло від свідка події. 

    На місце виїхали слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Для розшуку автомобіля, вказаного очевидцем, у столиці ввели спеціальний оперативний план. 

    Невдовзі поліцейські виявили розшукувану іномарку у Дніпровському районі на вулиці Сиваській. У салоні машини було троє осіб, ще двоє – неподалік. Серед них перебував і викрадений чоловік. Чотирьох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції для проведення слідчих дій. Серед затриманих двоє іноземців.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Києві викрали юриста та вимагали «борг» у $800 тис. перед забудовником (фото)
    У Києві викрали юриста та вимагали «борг» у $800 тис. перед забудовником (фото)
    У Києві викрали юриста та вимагали «борг» у $800 тис. перед забудовником (фото)
    У Києві викрали юриста та вимагали «борг» у $800 тис. перед забудовником (фото)
    У Києві викрали юриста та вимагали «борг» у $800 тис. перед забудовником (фото)

    На цей час відомо, що потерпілий працює в юридичній компанії, яка надавала юридичну підтримку керівнику відомої будівельної фірми. Зловмисники під приводом зустрічі виманили чоловіка на зустріч в обумовлене місце. Коли він прибув на власному автомобілі до супермаркету на вулиці Княжий Затон, потерпілого силою заштовхали у його ж автомобіль та зникли. Дорогою викрадачі вимагали у нього повернення неіснуючого боргу, а відтак змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на $800 тисяч. Згодом у потерпілого відібрали два мобільні телефони, гроші та технічний паспорт на автомобіль.

    За цими фактами здійснюється досудове розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України – розбій (ст. 187), вимагання (ст. 189), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146) та незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289).

    У кримінальному провадженні проводиться комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій для встановлення інших учасників злочинної групи.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал гроші викрадення злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies