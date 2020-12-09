У Києві викрали юриста та вимагали «борг» у $800 тис. перед забудовником (фото)

Поліція затримала чотирьох викрадачів чоловіка та встановлюють інших учасників злочину

У Києві правоохоронці затримали групу осіб, що викрала юриста столичної компанії і вимагала повернення неіснуючого боргу.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Так, 8 грудня близько 13 години на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці невідомі силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Таке повідомлення у чергову частину поліції Києва надійшло від свідка події.

На місце виїхали слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Для розшуку автомобіля, вказаного очевидцем, у столиці ввели спеціальний оперативний план.

Невдовзі поліцейські виявили розшукувану іномарку у Дніпровському районі на вулиці Сиваській. У салоні машини було троє осіб, ще двоє – неподалік. Серед них перебував і викрадений чоловік. Чотирьох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції для проведення слідчих дій. Серед затриманих двоє іноземців.

На цей час відомо, що потерпілий працює в юридичній компанії, яка надавала юридичну підтримку керівнику відомої будівельної фірми. Зловмисники під приводом зустрічі виманили чоловіка на зустріч в обумовлене місце. Коли він прибув на власному автомобілі до супермаркету на вулиці Княжий Затон, потерпілого силою заштовхали у його ж автомобіль та зникли. Дорогою викрадачі вимагали у нього повернення неіснуючого боргу, а відтак змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на $800 тисяч. Згодом у потерпілого відібрали два мобільні телефони, гроші та технічний паспорт на автомобіль.

За цими фактами здійснюється досудове розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України – розбій (ст. 187), вимагання (ст. 189), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146) та незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289).

У кримінальному провадженні проводиться комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій для встановлення інших учасників злочинної групи.