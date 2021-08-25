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    Силою виштовхав жінку з балкона. Поліція повідомила деталі трагедії на Троєщині (фото, відео)

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    Правоохоронці провели слідчі дії на місці падіння жінки - Силою виштовхав жінку з балкона. Поліція повідомила деталі трагедії на Троєщині (фото, відео)
    Правоохоронці провели слідчі дії на місці падіння жінки
    Фото: Нацполіція

    Від отриманих травм 37-річна жінка загинула на місці

    Столичні правоохоронці встановили та затримали чоловіка, який скинув знайому з балкона 7 поверху будинку на вулиці Оноре де Бальзака. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, 24 серпня до поліції Києві звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що з 7 поверху багатоповерхівки на вулиці Оноре де Бальзака чоловік виштовхав жінку, яка після падіння на землю загинула. Для з’ясування усіх обставин на місце події виїжджали слідчо-оперативні групи районного й Головного управлінь поліції, лікарі та судово-медичний експерт.

    Поліцейські провели першочергові слідчі дії, оглянули приміщення, поспілкувалися зі свідками та встановили, що зловмисник проживав разом із жінкою в орендованій квартирі.

    «Між чоловіком і потерпілою виник конфлікт, під час якого фігурант виштовхав жінку за межі балкона, докладаючи усіх зусиль, аби вона не втрималась та впала. Цю подію побачила перехожа, яка намагалась завадити діям чоловіка та просила його зупинитись, проте він не слухав її та продовжував свої дії. 37-річна киянка не втрималась і впала з висоти 7 поверху. Лікарі констатували смерть потерпілої», – розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

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    Силою виштовхав жінку з балкона. Поліція повідомила деталі трагедії на Троєщині (фото, відео)
    Силою виштовхав жінку з балкона. Поліція повідомила деталі трагедії на Троєщині (фото, відео)

    Зловмисник після скоєного вийшов на вулицю та намагався втекти, проте його затримали місцеві мешканці, які стали свідками інциденту.

    Поліцейські затримали 55-річного уродженця Донеччини в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясувалось, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу.

    «Слідчий за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва готує затриманому повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України, це – умисне вбивство, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі», – додав правоохоронець.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство смерть Троєщина жінка
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    Силою виштовхав жінку з балкона. Поліція повідомила деталі трагедії на Троєщині (фото, відео)