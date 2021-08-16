Загибель мера Кривого Рогу. Поліція назвала чергову версію смерті

Поліція вже озвучила чотири версії загибелі Костянтина Павлова

Правоохоронці назвали ще одну версію смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: його могли довести до самогубства. Про це заявив на брифінгу заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук, повідомляє РБК-Україна.

На питання журналіста про те, чи розглядають версію доведення до самогубства, крім трьох уже озвучених, Сліпчук сказав: «Так, не виключається і така версія».

«Будь-яка версія буде зараз розглядатись та перевірятись. По вилученню зброї призначена комплексна експертиза», – повідомив він.

Зазначимо, слідство розглядає три версії смерті політика: самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

До слова, правоохоронці відкрили кримнільне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

Володимир Зеленський планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо вбивства Павлова.

Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття родині трагічно загиблого мера Кривого Рога.

Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.