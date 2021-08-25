  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Трагедія в Києві: чоловік викинув жінку з балкона (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Трагедія сталась у багатоповерхівці на вул. Оноре де Бальзака - Трагедія в Києві: чоловік викинув жінку з балкона (фото)
    Трагедія сталась у багатоповерхівці на вул. Оноре де Бальзака
    Фото: УНН

    Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві

    24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка. Про це повідомляє УНН.

    Відповідний виклик надійшло на лінію «102».

    Жінка від отриманих травм загинула на місці. Їй було близько 30 років.

    У квартирі на сьомому поверсі поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, викинув жінку з балкона. Відомо, що раніше він уже був судимий.

    На місці працювали криміналісти.

    Деталі страшної події уточнюються.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Трагедія в Києві: чоловік викинув жінку з балкона (фото)
    Трагедія в Києві: чоловік викинув жінку з балкона (фото)
    Трагедія в Києві: чоловік викинув жінку з балкона (фото)
    Трагедія в Києві: чоловік викинув жінку з балкона (фото)
    Трагедія в Києві: чоловік викинув жінку з балкона (фото)

    Нагадаємо, 1 липня на вул. Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття. Чоловік лежав на асфальті за вікном.

    24 червня на Хрещатику в центрі Києва стався трагічний випадок: чоловік упав із висоти. Смерть настала миттєво.

    22 червня на вулиці Данченка в Подільському районі столиці сталась трагедія. Із вікна 20 поверху багатоповерхівки випала дівчина. Вона загинула миттєво.

    Теги: Національна поліція України Київ вбивство смерть Троєщина самогубство жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Трагедія в Києві: чоловік викинув жінку з балкона (фото)