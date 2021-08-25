Трагедія в Києві: чоловік викинув жінку з балкона (фото)

Трагедія сталась у багатоповерхівці на вул. Оноре де Бальзака

Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві

24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка. Про це повідомляє УНН.

Відповідний виклик надійшло на лінію «102».

Жінка від отриманих травм загинула на місці. Їй було близько 30 років.

У квартирі на сьомому поверсі поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, викинув жінку з балкона. Відомо, що раніше він уже був судимий.

На місці працювали криміналісти.

Деталі страшної події уточнюються.

Нагадаємо, 1 липня на вул. Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття. Чоловік лежав на асфальті за вікном.

24 червня на Хрещатику в центрі Києва стався трагічний випадок: чоловік упав із висоти. Смерть настала миттєво.

22 червня на вулиці Данченка в Подільському районі столиці сталась трагедія. Із вікна 20 поверху багатоповерхівки випала дівчина. Вона загинула миттєво.