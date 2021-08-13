У квартирі елітного будинку під Києвом знайшли повішеним іноземця
Обставини загибелі чоловіка наразі невідомі
У місті Бровари Київської області сталося загадкове самогубство. У ніч на 11 серпня в елітному ЖК «Крона Парк» у квартирі на сьомому поверсі було знайдено чоловіка у зашморгу. Про це повідомляє «Громадський ревізор».
Громадянин Туреччини, 1986 року народження, квартиру орендував, оселився в будинку близько двох тижнів тому.
Сусіди у ще малозаселеній багатоповерхівці, кажуть, що жодного разу навіть не бачили нового жильця.
А от охоронцеві на вході новий квартирант видався таким, що має психічні розлади.
Хто саме та за яких обставин знайшли тіло чоловіка, поліція не повідомляє. Відомо, що чоловік жив сам.
Нагадаємо, 3 серпня в парку у Святошинському районі Києва знайшли повішеним голову громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова. Чоловік зник 2 серпня: вийшов на пробіжку і не повернувся.
Нещодавно в окупованому Криму кримського татарина, який перебував більше як місяць у розшуку, знайшли мертвим.
У місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, сталось самогубство літньої пари. Чоловік і жінка жили на четвертому поверсі та вистрибнули з вікон квартири.
Біля села Луги, що на Закарпатті, знайшли мертвого чоловіка. Місцевий мешканець виявив його повішеним.