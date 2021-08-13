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    У квартирі елітного будинку під Києвом знайшли повішеним іноземця

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    Трагедія сталась в&nbsp;елітному ЖК &laquo;Крона Парк&raquo; у Броварах - У квартирі елітного будинку під Києвом знайшли повішеним іноземця
    Трагедія сталась в елітному ЖК «Крона Парк» у Броварах
    Фото: «Громадський ревізор»

    Обставини загибелі чоловіка наразі невідомі

    У місті Бровари Київської області сталося загадкове самогубство. У ніч на 11 серпня в елітному ЖК «Крона Парк» у квартирі на сьомому поверсі було знайдено чоловіка у зашморгу. Про це повідомляє «Громадський ревізор».

    Громадянин Туреччини, 1986 року народження, квартиру орендував, оселився в будинку близько двох тижнів тому.

    Сусіди у ще малозаселеній багатоповерхівці, кажуть, що жодного разу навіть не бачили нового жильця.

    А от охоронцеві на вході новий квартирант видався таким, що має психічні розлади.

    Хто саме та за яких обставин знайшли тіло чоловіка, поліція не повідомляє. Відомо, що чоловік жив сам.

    Нагадаємо, 3 серпня в парку у Святошинському районі Києва знайшли повішеним голову громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова. Чоловік зник 2 серпня: вийшов на пробіжку і не повернувся.

    Нещодавно в окупованому Криму кримського татарина, який перебував більше як місяць у розшуку, знайшли мертвим.

    У місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, сталось самогубство літньої пари. Чоловік і жінка жили на четвертому поверсі та вистрибнули з вікон квартири.

    Біля села Луги, що на Закарпатті, знайшли мертвого чоловіка. Місцевий мешканець виявив його повішеним.


    Теги: трагедія іноземці смерть Київщина самогубство
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    У квартирі елітного будинку під Києвом знайшли повішеним іноземця