У квартирі елітного будинку під Києвом знайшли повішеним іноземця

Трагедія сталась в елітному ЖК «Крона Парк» у Броварах

Обставини загибелі чоловіка наразі невідомі

У місті Бровари Київської області сталося загадкове самогубство. У ніч на 11 серпня в елітному ЖК «Крона Парк» у квартирі на сьомому поверсі було знайдено чоловіка у зашморгу. Про це повідомляє «Громадський ревізор».

Громадянин Туреччини, 1986 року народження, квартиру орендував, оселився в будинку близько двох тижнів тому.

Сусіди у ще малозаселеній багатоповерхівці, кажуть, що жодного разу навіть не бачили нового жильця.

А от охоронцеві на вході новий квартирант видався таким, що має психічні розлади.

Хто саме та за яких обставин знайшли тіло чоловіка, поліція не повідомляє. Відомо, що чоловік жив сам.

Нагадаємо, 3 серпня в парку у Святошинському районі Києва знайшли повішеним голову громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова. Чоловік зник 2 серпня: вийшов на пробіжку і не повернувся.

Нещодавно в окупованому Криму кримського татарина, який перебував більше як місяць у розшуку, знайшли мертвим.

У місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, сталось самогубство літньої пари. Чоловік і жінка жили на четвертому поверсі та вистрибнули з вікон квартири.

Біля села Луги, що на Закарпатті, знайшли мертвого чоловіка. Місцевий мешканець виявив його повішеним.



