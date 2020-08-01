Син одіозних Засух балотуватиметься в облраду від «Батьківщини»
Голова Київської обласної організації партії «Батьківщина» сказав, що Андрія Засуху вважають однією з сильних кандидатур
Син одіозного подружжя ексгубернатора Київщини і екснародної депутатки України Анатолія і Тетяни Засухи Андрій піде на вибори в колегіальний орган столичної області від партії «Батьківщина»
Про це повідомляє сайт «КиевВласть».
Новий член команди Тимошенко відомий в регіоні не менше ніж його батьки – він голова Футбольної федерації області, активний бізнесмен і президент футбольного клубу «Колос» Ковалівка». На рідній для сім’ї Засух Васильківщині впевнені, що в разі потрапляння до Київоблради Андрія спробують посадити в крісло спікера.
Про появу Андрія Засухи в команді біло-сердечних повідомив народний депутат, голова Київської обласної організації партії «ВО» Батьківщина» Костянтин Бондарєв.
«Ми ведемо переговори в тому числі з Андрієм Засухою. Він погодився бути членом нашої команди, і він не єдиний, є ще багато людей, які також вирішили до нас приєднатися. Я розраховую, що вийде дуже хороший результат. Однак всі деталі, в тому числі хто піде під яким номером, ми зможемо розповісти вже після конференції, яка має відбутися у вересні», – повідомив Бондарєв.
Також Бондарєв сказав, що Андрія Засуху вважають однією з сильних кандидатур.
Як пишуть в телеграм-каналі «Вечірній Васильків», екснародний депутат України (VI скликання) Тетяна Засуха домовилася безпосередньо з главою «ВО» Батьківщина» про висунення свого сина, Андрія Засухи, кандидатом від цієї партії на главу Київської обласної ради на місцевих виборах.
«З 100% впевненістю повідомляємо, що Тетяна Засуха досягнула особистих домовленостей з Юлією Тимошенко в результаті яких її син Андрій Засуха очолив Васильківську «Батьківщину» і буде балотуватися 1 номером до Київської обласної ради. Тетяна Засуха планує по результатам виборів зробити сина головою облради. Кандидатом на голову Васильківської ОТГ від «Батьківщини» і Засух буде висунуто Наталію Баласинович. Плани амбітні. Що ж поживемо-побачимо, – йдеться в повідомленні.
Одіозне сімейство Засух