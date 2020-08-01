Син одіозних Засух балотуватиметься в облраду від «Батьківщини»



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Син одіозного подружжя ексгубернатора Київщини і екснародної депутатки Андрій Засуха

Голова Київської обласної організації партії «Батьківщина» сказав, що Андрія Засуху вважають однією з сильних кандидатур

Син одіозного подружжя ексгубернатора Київщини і екснародної депутатки України Анатолія і Тетяни Засухи Андрій піде на вибори в колегіальний орган столичної області від партії «Батьківщина»

Про це повідомляє сайт «КиевВласть».

Новий член команди Тимошенко відомий в регіоні не менше ніж його батьки – він голова Футбольної федерації області, активний бізнесмен і президент футбольного клубу «Колос» Ковалівка». На рідній для сім’ї Засух Васильківщині впевнені, що в разі потрапляння до Київоблради Андрія спробують посадити в крісло спікера.

Про появу Андрія Засухи в команді біло-сердечних повідомив народний депутат, голова Київської обласної організації партії «ВО» Батьківщина» Костянтин Бондарєв.

«Ми ведемо переговори в тому числі з Андрієм Засухою. Він погодився бути членом нашої команди, і він не єдиний, є ще багато людей, які також вирішили до нас приєднатися. Я розраховую, що вийде дуже хороший результат. Однак всі деталі, в тому числі хто піде під яким номером, ми зможемо розповісти вже після конференції, яка має відбутися у вересні», – повідомив Бондарєв.

Також Бондарєв сказав, що Андрія Засуху вважають однією з сильних кандидатур.

Як пишуть в телеграм-каналі «Вечірній Васильків», екснародний депутат України (VI скликання) Тетяна Засуха домовилася безпосередньо з главою «ВО» Батьківщина» про висунення свого сина, Андрія Засухи, кандидатом від цієї партії на главу Київської обласної ради на місцевих виборах.

«З 100% впевненістю повідомляємо, що Тетяна Засуха досягнула особистих домовленостей з Юлією Тимошенко в результаті яких її син Андрій Засуха очолив Васильківську «Батьківщину» і буде балотуватися 1 номером до Київської обласної ради. Тетяна Засуха планує по результатам виборів зробити сина головою облради. Кандидатом на голову Васильківської ОТГ від «Батьківщини» і Засух буде висунуто Наталію Баласинович. Плани амбітні. Що ж поживемо-побачимо, – йдеться в повідомленні.

Одіозне сімейство Засух

Анатолій Засуха – ексголова Київської облдержадміністрації та Київської облради. Після Помаранчевої революції нова влада ініціювала щодо близького до Кучми Анатолія Засухи кримінальне переслідування щодо перевищення службових повноважень. Він ховався від українського правосуддя на території Росії, називаючи мотиви переслідування виключно політичними.

Тетяна Засуха – Герой України, тричі була народним депутатом, причому двічі балотувалася від Партії регіонів. На парламентських виборах 2012 року вона балотувалася до Верховної Ради по 94-у виборчому округу. Також Тетяна Засуха очолює агрофірму «Світанок», яка є одним із найбільших сільськогосподарських підприємств Київщини.