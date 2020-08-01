Вибори у США: Трамп заявив, що Росія і Китай зможуть підробити бюлетені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп запропонував американцям особисто прийти на виборчі дільниці 3 листопада

На думку Трампа, голосування поштою може перетворити президентські вибори в «найбільшу виборчу катастрофу в історії»

Президент США Дональд Трамп знову виступив проти проведення голосування поштою на виборах в 2020 році. Він вважає, що Росія і Китай можуть вплинути на результати виборів.

Про це повідомляє Голос Америки.

На думку Трампа, голосування поштою може перетворити президентські вибори в «найбільшу виборчу катастрофу в історії». Він додав, що РФ і Китай зможуть підробити бюлетені.

«І, до речі, ви любите говорити про Росію, Китай та інші країни. Вони зможуть підробити бюлетені. Вони будуть робити все, що потрібно», — сказав Трамп.

Глава Білого дому підкреслив, що він хоче, аби вибори відбулися, і заявив, що його адміністрація працює над вирішенням цієї проблеми, попередивши, що уряд «не готовий до натиску мільйонів бюлетенів».

«Відкріпні бюлетені - відмінно. Прийти на вибори — відмінно. Але якщо ви зробите загальну поштову розсилку мільйонів і мільйонів бюлетенів, ви ніколи не дізнаєтеся реального результату виборів. Це буде дуже сумний день для нашої країни», — сказав Трамп.

Ранішк президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав відтермінувати проведення виборів президента. На його думку, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

Глава Білого дому написав у соціальних мережах: «Ми без проблем голосували під час Першої світової війни та Другої світової війни, але тепер вони використовують Covid-19 для того, щоб обдурити, використовуючи пошту!».

Після бурхливої реакції людей у всьому світі на цей допис у соцмережах Трамп заявив, що не бажає перенесення президентських виборів, які повинні пройти в листопаді.

Між іншим, за омтанніми даними колишній віце-президент США і найбільш ймовірний кандидат Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден випередив по голосам підтримки чинного лідера країни Дональда Трампа в трьох ключових штатах.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

Читайте також: