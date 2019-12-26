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    Синоптики попередили киян про дощ із мокрим снігом

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    Синоптики попередили киян про дощ із мокрим снігом

    Київавтодор запевняє, що готовий до погіршення погодних умов

    У п’ятницю, 27 грудня, у Києві очікується дощ, подекуди – із мокрим снігом. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Температура протягом доби 1-3 градуси тепла.

    Раніше комунальна корпорація «Київавтодор» попередила, що з п’ятниці у Києві очікуються снігопади.

    «Схоже, під Новий рік таки випаде сніг. За попередніми прогнозами метеорологів, у п'ятницю можливий сніг із дощем при температурі близько нуля. А в суботу сніг випаде вже з легким морозом, вдень до мінус 2. Просимо в цей час не залишати авто в крайніх смугах на узбіччі доріг», - заявили в «Київавтодорі».

    У корпорації запевнили, що завчасно, до початку опадів, техніка виїде у місто на вихідні позиції, щоб оперативно розпочати обробку доріг і прибирання снігу, у разі такої необхідності.

    Як повідомлялося, теплий грудень у Києві вже встановив дев'ять температурних рекордів.

    прогноз погоди Київ дороги Укргідрометцентр Укравтодор
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